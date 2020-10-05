Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü
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Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü

05.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:11

Antalya'da termometreler 37 dereceyi gösterdi, nem oranı yüzde 50'ye kadar çıktı. Güney sahillerinde yaz devam ederken, doğuya yılın ilk karı düştü. Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk kar yağışının ardından yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Mevsimin ilk karı yağdı

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ulgar dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü

GÜNEY SAHİLLERİ DOLUP TAŞIYOR

Turizmin başkenti Antalya'da ise hava sıcaklığı 6 derece birden arttı. Kentte termometreler öğlen saatlerinde 37 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 50'ye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan kent sakinleriyle tatilciler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü

Şemsiye ve şezlonglarını en az 4 metre aralıklarla konumlandıran tatilciler, ardından denize girdi, bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti.

Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Haber Yorumları (1)
ERHAN: Zengini Antalya’da , fakiri ise Doğuda
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