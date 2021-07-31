ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
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ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözde hayatını kaybeden 2 orman işçisinden Yaşar Cinbaş'ın (53) oğlu Mahmut Cinbaş (23), babasının işini çok seven biri olduğunu belirterek, "Sadece insanlar değil canlılar da yanarak öldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözde hayatını kaybeden 2 orman işçisinden Yaşar Cinbaş'ın (53) oğlu Mahmut Cinbaş (23), babasının işini çok seven biri olduğunu belirterek, "Sadece insanlar değil canlılar da yanarak öldü. Allah bunu bilerek yapanlara cezasını versin" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarında arazözlerin, alevlerin arasında kalması sonucu 2 orman işçi hayatını kaybetti. Orman işçilerinden Yaşar Cinbaş'ın, Manisa Kırkağaç'ın Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Kaymakam Murat Büyükköse ve Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz verdi. Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş ve eşi Havva Cinbaş, uzun süre gözyaşı döktü. Mesai arkadaşları da Cinbaş'ın evine Türk bayrağı astı.

İZMİR DEPREMİNDE DE GÖREV YAPMIŞ

Evli ve 2 çocuk babası olan Yaşar Cinbaş'ın 29 yıllık ormancı olduğu, son 9 senedir de Kırkağaç Orman Şefliği'nde görev yaptığı öğrenildi. Cinbaş'ın, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından arama- kurtarma ekibinde de görev aldığı belirtildi.

'İŞİNİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN KOPAMIYORDU'

Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının 4 yıl önce emekliliği hak ettiğini belirterek, "Babamla en son bayramın 1'inci günü görüşmüştük. Yanan ormanları kurtarmak isterken hayatını kaybetti. İşini çok seviyordu. Deli dolu bir insandı. İzmir depreminde de AFAD ile görev alan ekipteydi. Emekliliği gelmiş olmasına rağmen çok sevdiği için görevinden kopamıyordu. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatımı alacaktım ve onu bekliyordu sonrasında 'Emekli olurum artık çalışmam' diyordu" diye konuştu.

Orman yangınlarına da değinen Cinbaş, "Herkesin vicdanına kalmış. Sadece insanlar değil farklı canlılar da yanarak öldü. Allah bunu bilerek yapanlara cezasını versin" dedi.

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, yarın saat 09.00'da evinin önünde helallik alınmasından sonra torağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderilecek.

Öte yandan aynı olayda alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası Erdal Tovka'nın (37) da memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde yarın toprağa verileceği belirtildi.

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ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN
ARAZÖZDE CAN VEREN ORMAN İŞÇİSİNİN OĞLU: BİLEREK YAPANLARA ALLAH CEZASINI VERSİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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