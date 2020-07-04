Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu 26 kilometrelik kanyon eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor Aydın, Denizli ve Muğla illerinin sınırlarında yer alan, iç tekne turizminin yeni merkezleri arasına giren ve doğa severlerin büyük beğeni duyduğu Arapapıştı Kanyonu turizminde yeni gözdesi oldu.

04.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:57

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu

26 kilometrelik kanyon eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

AYDIN - Aydın, Denizli ve Muğla illerinin sınırlarında yer alan, iç tekne turizminin yeni merkezleri arasına giren ve doğa severlerin büyük beğeni duyduğu Arapapıştı Kanyonu turizminde yeni gözdesi oldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajı'nı besleyen Akçay Nehri'nin oluşturduğu Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2017 yılında turizme kazandırılmasının ardından il ekonomisine de canlılık kattı. Eşsiz manzarası ile bir doğa harikası olma özelliği taşıyan kanyonda düzenlenen tekne turları her geçen gün artarak devam ediyor. 26 kilometre uzunluğunda olan, 50 metre su derinliği bulunan kanyonun yüksekliği ise 380 metreye ulaşıyor.

Kanyon, 2017 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme açılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başladı. Arapapıştı Kanyonu son zamanlarda kamuoyu tarafından bir dünya harikası olarak lanse ediliyor. Bölge, sit alanı ilan edildiği için koruma altında bulunuyor. Henüz yeni yeni keşfedilen bu bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımlar da artarak devam ediyor. Barajın su toplamaya başlaması ile sular altında kalan baraja ismini veren tarihi Kemer Köyü'nün yeni yerleşkesinde kurulan Kemer Köy Pazarı ile birlikte açılan kafe, restoran ve işletmeler, gelen misafirler için hizmet veriyor. Dünyadaki birçok lagün ve kanyonlara da benzetilen Arapapıştı Kanyonu'nun diğer bir adı ise İnceğiz Kanyonu. Arapapıştı Kanyonu, İzmir'den 180 kilometre, Denizli'den 154 kilometre ve Muğla'dan ise 73 kilometre mesafede yer alıyor. Bu kanyonda yaklaşık 2 saat 15 dakika süren tekne turları yapılıyor. Yetişkin tekne turları kişi başı ücreti 50 TL ve öğrenciler için kişi başı tekne turu ücreti 40 TL olarak belirlenmiş.

"Kanyon, 2 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip"

Bozdoğan ilçesinde bulunan Akçay'ın taşkın sularını önlemek ve elektrik üretmek amacıyla 1958 yılında hizmete açılan Kemer Barajı Havzasında kalan kanyon, 2 bin 500 yıllık bir geçmişe de sahip. Dönemin insanları tarafından gizlenmek ve korunmak için kullanılan Akçay Vadisindeki iki göl arasında bulunan kanyon, suyunun güzelliği, eşsiz doğası, ender bulunan balıkçıl, kartal, yaban keçisi, domuz gibi vahşi yaşam canlıları, kaya mezarları, gizli manastır gibi kültürel ve tarihi dokusu ile turizmin yeni gözdesi oldu. Kanyonda tekne turlarına çıkan yerli ve yabancı turistler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor. Kıvrıla kıvrıla giden teknenin her dönüşünde kanyon bambaşka bir manzara sunuyor. Güneş ve bulutların suya bıraktığı yansımalar ise fotoğraf tutkunlarının vazgeçemediği görüntülerden. Kanyonun her iki yanında sarp yamaçlarda tutunan ve yeşilin her tonunu taşıyan çam ağaçları ile kaplı doğal bitki örtüsünün kanyonu dolduran tatlı sulardaki yeşilin tonları ile buluşması ise ayrı bir görsel şölen olarak turistlerin karşısına çıkıyor. Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor. Antik dönemden kalan kaya mezarları ve tapınak kalıntıları arasında gezinen misafirler, geçmişe yolculuk ediyor. Kanyonun dışında bulunan Roma dönemine ait şehir kalıntıları, Karia döneminden Xyatis Antik kentine ait olduğu bilinen kalıntılar ve Körteke Kalesi gezi esnasında görülüyor. Geziye katılanlar kanyonda nesli tükenmek olan gri balıkçılların üreme yerlerini de keşfedebiliyor. ayrıca misafirler, dünyanın 8. harikası olarak görülen Arapapıştı Kanyonu seyir terasından da panoramik manzaralar ve gün batımını görüntüleme şansını yakalayabiliyor.

"Çok güzel bir yer"

Tekne turuna katılanlardan Azize Günay; "Dünyanın 8. Harikası olan Bozdoğan'daki Arapapıştı kanyonuna geldim. Çok güzel bir yer. Gelinip görülmesi gereken bir yer. Yeşillikleri, suyu, doğası, temiz havası ile çok mutlu olduğum bir yer. Tarihi eserleri ile değişik bir yer" dedi.

"Arapapıştı Kanyonu"

Arapapıştı Kanyonu'nun isminin nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler var. Bir rivayete göre Bizanslıların, Araplarla yaptıkları savaşta Bizans Hükümdarının düşman ordularına karşı koyuşu Arapları çok şaşırtmış. Bu yüzden argoda kullanılan apıştı kelimesinden dolayı Arapapıştı Kanyonu adı verilmiş. Bir başka rivayete göre ise Araplar, bu kanyonun doğal güzellikleri karşısında çok şaşırdığı için bu adı almış. Diğer bir rivayet ise bu kanyonun üst kısmında bir ova yer alıyor. Bu civarda yaşayan fakir bir Arap erkek çocuğu, işçilerle birlikte ovada çalışıyor. İşçilere nehirden su taşıyan Arap oğlan, kanyona geliyor. Ayağının bir tanesinin kanyonun karşısındaki dağa, diğer ayağını ise bulunduğu kısma koyarak eğiliyor ve nehirden toprak kabına su dolduruyor. Apışma pozisyonunda su alan Arap çocuk yüzünden bu bölgeye Arapapıştı Kanyonu adı veriliyor.

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak! Haber
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cenk Eren Ebru Polat Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 12:59:57. #1.14#
title