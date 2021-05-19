Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Aralık ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Aralık ve 31 Aralık arası doğanların burcu ne? Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak edilmektedir. Peki, Aralık ayında doğanlar hangi burçtur? Aralık'ta doğanların burcu ne? Aralık doğumluların burcu nedir?

Toplamda 12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise günlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Aralık ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Aralık ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Aralık burcu nedir? 20 Aralık, 21 Aralık, 22 Aralık ve 23 Aralık günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Aralık ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TOPLAM KAÇ BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NOT = Bazı burçların tarihleri 1 gün ileri veya geri oynayabiliyor. Fakat genellikle burçların tarihleri yukarıdaki gibidir.

ARALIK AYI HANGİ BURÇTUR?

Aralık ayında doğanlar Yay veya Oğlak burcu olabilirler.

Aralık ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Aralık ve 21 Aralık tarihleri arasında doğanların burcu Yay burcudur. 22 Aralık - 31 Aralık günü doğanların burcu ise Oğlak burcudur.

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

22 Kasım - 21 Aralık Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Buna göre Aralık ayında doğanlar Yay veya Oğlak burcuna aittirler. Eğer Aralık ayının ilk 21 günü doğduysanız o zaman burcunuz Yay burcudur. Eğer Aralık ayının son 9 günü yani 22 Aralık ve 31 Aralık tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunuz Oğlak olur.

ARALIK AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Aralık ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Aralık günü doğanların burcu : Yay

2 Aralık günü doğanların burcu : Yay

3 Aralık günü doğanların burcu : Yay

4 Aralık günü doğanların burcu : Yay

5 Aralık günü doğanların burcu : Yay

6 Aralık günü doğanların burcu : Yay

7 Aralık günü doğanların burcu : Yay

8 Aralık günü doğanların burcu : Yay

9 Aralık günü doğanların burcu : Yay

10 Aralık günü doğanların burcu : Yay

11 Aralık günü doğanların burcu : Yay

12 Aralık günü doğanların burcu : Yay

13 Aralık günü doğanların burcu : Yay

14 Aralık günü doğanların burcu : Yay

15 Aralık günü doğanların burcu : Yay

16 Aralık günü doğanların burcu : Yay

17 Aralık günü doğanların burcu : Yay

18 Aralık günü doğanların burcu : Yay

19 Aralık günü doğanların burcu : Yay

20 Aralık günü doğanların burcu : Yay

21 Aralık günü doğanların burcu : Yay

22 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

23 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

24 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

25 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

26 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

27 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

28 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

29 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

30 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

31 Aralık günü doğanların burcu : Oğlak

Yay burcu

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yay, Latince'si Sagittarius olan bir burç. Başlangıç tarihi 24 Kasım, bitiş tarihi 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateş, niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yay burcu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Aynı şekilde yay burcu yıllık yorumlarını da yazımızdan okuyabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Yay

Doğum Tarihleri : 22 Kasım - 21 Aralık

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Jüpiter

YAY BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Çok nadir olan bir durum bu yıl yay burcunda yaşanacak ve jüpiter 2012 yaylar için gelişim yılı olacaktır. Bu yılın ilk yarısında başaracaklarınız sizi yılın ikinci yarısında karşılaşacağınız önemli insanlara hazırlayacak. Jüpiter 11 haziran tarihine kadar boğa dönencesi'ndeki 6. Gündelik işler evinizde kalırken size başaracağınız küçük şeylerle iş yaşamanızda büyük fırsatlar sunacak. Kendinizi sıradan bir işte çalışıyor gibi görmenize rağmen işinize göstereceğiniz sadakat uzun vadede siz büyük kazanç sağlayacak. 3 haziran'a kadar 10. Kariyer evinizde kalacak olan mars, sizde saldırgan duyguları uyandırsa bile bu gezegenin başak dönencesi'nde oluşu saldırganlığınızı yapıcı enerjiye dönüştürecek. İş yaşamınızda büyük mesafe kaydedeceksiniz 23 ocak-13 nisan döneminde geri çekilme hareketi gösterecek mars nedeniyle bu süreçte hedeflerinize varmak için çok daha fazla çalışmanız gerecek. ikizler dönencesi'ndeki 7. Ortaklıklar evinize 11 haziran tarihinde girecek olan jüpiter, burada bir yıl süresince kalırken sizde her türlü ilişkiyi geliştirecektir. Bir taraftan aşk yaşamınız yeşerirken diğer taraftan size büyük kazanç sağlayabilecek kişiler ile bu süreçte ortaklıklar kurabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi her şeyi bildiğinize inandırmaktan çok, size yeni şeyler öğretebilecek ve limitlerinizin ötesine taşıyacak kişilerle birlikte olmaya çalışın. 5 ekim'de satürn'ün yengeç dönencesi'ndeki 12. Evinize girişiyle iki yıl sürecek yarım kalmış işlerin tamamlanması, önünüzdeki engellerin temizlenmesi ve imkânsız beklentilerin ortadan kaldırılması işlemlerine başlayacaksınız. 10 ekim'de neptün ile uyumlu bir konum alacak olan satürn, ideallerinizle şimdi içinde bulunduğunuz durumun gerçeklerini dengeye sokacaktır.

Oğlak burcu

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Oğlak Burcu 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur.

Oğlak takımyıldızının ilk dekanınında, hedefine hızla giden bir ok olarak kabul edilen Sagitta bulunur. İkinci dekanatta başlıca yıldızlar olarak Al Tair ve Aquila vardır. Son dekanda ise Dolphin yani Yunus bulunur.

Oğlak burcu özelliklerine ve yıllık burçlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Oğlak

Doğum Tarihleri : 22 Aralık - 20 Ocak

Takımyıldızı : Oğlak

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Gezegeni : Satürn

Zararlı Konum : Ay

Etkili Gezegeni : Satürn

OĞLAK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Plüton'un burçlarına girmesiyle oğlaklar 2012 yılını kötü alışkanlıklarından kurtularak ve yeni kaynaklar bularak geçirecekler. 26 kasım 2008'de başlayan bu önemli değişim süreci 2023'e kadar devam edecek. 2016 yılına kadar uranüs ile beş kere dik açı oluşturacak olan plüton, kendi yaşamınızı derinden inceleyeceğiniz bu süreçte sizi pek çok sürpriz ile karşılaştıracak. Yaşamınızdaki pek çok taahhüdü değiştirip yenilerini oluşturmadan, iç dünyanızın derinliklerinde algılarınızı etkileyen bastırılmış duygularınızı keşfetmelisiniz. Yönetici gezegeniniz satürn'ün terazi dönencesi'ndeki 10. Kariyer evinizi terk ederek 5 ekim tarihinde akrep dönencesi'ndeki 11. Gruplar evinize girişi, yaşamınızdaki önemli bir fazı tamamlamanıza neden olacak. 29 ekim 2009 tarihinden beri omuzlarınızda taşıdığınız sorumluluklardan bu tarihte kurtularak 2010'da mesleki yaşamda hedeflediğiniz saygın pozisyona ulaşabileceksiniz. satürn'ün 11. Ortaklar evinize girecek oluşu son üç yıldır tek başınıza yaptığınız çalışmaları sonlandırarak takım halinde uyumlu çalışmayı size empoze edecek. Bu süreçte yardımlaşma, takım içi destek sizin en önemli silahlarınız olacaklar. Bulunacağınız kurum veya organizasyonda diğer insanların yeteneklerini çabuk kavrama ve iyi idare etme kapasiteniz konumunuzu güçlendirecek. Neptün'ün 10 ekim'de satürn ile yaratacağı 120 derecelik açı ileriki iki sene içinde de iki kere tekrarlanacak olup, sizin hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak. Jüpiter'in yılın ilk yarısında boğa dönencesi'nde oluşu kendinizi iyi hissetmeniz için yaşamda zevklere önem vermenizi vurgulayacaktır. Bu dönemde çocukça zevkler size yaşamın saf tadını hatırlatacak ve çok çalışmanızı anlamlı kılacak. Bu aslında gerçeklerden kaçmak değil, tam tersine yaşamın gerçeklerini ve başarılarını kutlama faaliyetidir. 20 temmuz ve 15 ekim'de jüpiter'in satürn ile alacağı derecelik açılar, gündelik süratinizi yavaşlatarak uzun vadeli plan yapmanıza zaman yaratacak.