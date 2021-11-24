Araklı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Araklı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rıza Keskinsoy, siyasi parti temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı konuşmada; "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir araya geldik. İlçemizde görev yapmakta olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Eğitimin olması için öğretmen, olmazsa olmazdır. Bugün çocuklarımızı geleceğe hazırlayan yegane insan, öğretmendir. Fedakar ve cefakar öğretmenlerimiz sayesinde, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız eğitimlerini almaktadırlar. Bizler çocuklarımızı ve dolayısı ile geleceğimizi öğretmenlerimize emanet etmişiz. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkan öğretmenlerimize minnet ve şükran borcumuz vardır. Bütün öğretmenlerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. 3. dönem Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olduğum İlçemizde, Belediye olarak her zaman eğitimin, müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu dönemler içerisinde, İlçemize pek çok eğitim yatırımın yapılmasına öncülük ettik. Araklı Anadolu Lisesi, Şehit er Zeki Ayvenli İmam Hatip Ortaokulu, Hamit Özdağ İmam Hatip Lisesi ve Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu, KTÜ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Ortaokulu ve Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve pansiyon binaları bizim görev yaptığımız dönemde ilçemize kazandırıldı. Bu eğitim yatırımlarının İlçemize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Yine Yolgören Mahallesindeki okul inşaatı, Arak İmam Hatip Lisesi eski okulunun yerine yapılacak yeni okul binası, TOKİ 3. etap konutları ve çevresinin okul ihtiyacını karşılaması için toplu konut alanına yapılacak İlkokul binaları, takip etmekte olduğumuz eğitim yatırımlarıdır. Bu eğitim yatırımların da Araklımıza kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ana gayemiz, İlçemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin en sağlıklı ve verimli bir şekilde olmasını sağlamaktır. Sözlerimi burada tamamlarken, bütün Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevli başında şehit olan öğretmenlerimize ve vefat eden bütün öğretmenlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. " ifadelerine yer verdi.

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