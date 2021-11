Aprilia'dan arazi tutkunlarına: Tuareg 660

Aprilia, 660 ailesinin yeni üyesi Tuareg 660'ı 2022 yılının Ocak ayı sonundan itibaren Türkiye yollarına çıkartmaya hazırlanıyor.

Aprilia 660 platformunun sokak sürüşü için tasarlanmış RS ve Tuono 660 modellerinin ardından aynı platformu paylaşan Tuareg 660 ailenin gerçek arazi sürüşüne odaklanan yepyeni modeli oldu. Son derece önemli bir geçmişe sahip olan Tuareg ismi; sürüş kalitesi, performans ve eğlence garanti eden benzersiz bir değerler dizisini ifade ediyor. Bir off-road motosikleti olan Tuareg 660, asfalt kullanımında ve hatta uzun soluklu yolculuklarda sürüş keyfi sunuyor.

Kendine 'özgür adamlar' anlamına gelen 'imohag' adını veren Tuareg halkının kültürünün temel değeri olan özgürlüğü arayanlara eşlik etmek için tasarlanmış. Aprilia Tuareg'in gerçek görevi ise kullanıcısına özgürlüğü armağan etmek olarak tanımlanıyor.

Aprilia 660 çift silindirli motorun teknik altyapısı üzerine geliştirilen motor, ilk eskizlerden itibaren farklı bir kullanım amacı için tasarlanan şasi mimarisine monte edilmek üzere tasarlandı. Tuareg 660, tek silindirli Enduro motosikletler ile orta boy Adventure motosikletlerin özelliklerini harmanlayacak şekilde tasarlandı, geliştirildi ve üretildi. Gelişmiş off-road Adventure motosiklet sürüş özellikleri sunan Tuareg 660 çıtayı yükseltirken, gelişmiş teknik altyapısı, 80 Hp'lik çift silindirli motorun performansı ve 187 kg boş ağırlığı ile mükemmel asfalt sürüş özellikleri sunuyor.

Tasarım

Tuareg 660, Piaggio Grubu'nun Pasadena, California'daki tasarım merkezi PADC (Piaggio Gelişmiş Tasarım Merkezi) tarafından tasarlandı. Bu özel tasarım merkezinde Miguel Galluzi liderliğindeki tasarımcılar çarpıcı ve çok farklı bir tarz hayal ederek geliştirme süreci boyunca boyut ve toplam ağırlığı kontrol altında tutmak için işlevi olmayan unsurlardan feragat etti. Tasarım, görünüm, teknoloji ve fonksiyonellik arasında mükemmel bir denge hedefiyle bu motosiklette vücut buldu. Tasarım aşamasında Outdoor ve Adventure dünyasından ayrıntılar ve teknik ögeler harmanlanırken, Aprilia Tuareg 660 bünyesinde barındırdığı işlevsel ögelerle her türlü ihtiyacı karşılamaya hazır bir yapı sunuyor. Indaco Tagelmust versiyonunun grafikleri ve logosu ise 1988 Tuareg 600 Wind'e gönderme yapıyor.

Yenilikçi özellikler ve aksesuarlar

Ön grenaj için tamamı pleksiglas son derece benzersiz ve yenilikçi bir çözüm seçildi. Cam elyafı ile güçlendirilmiş özel bir teknopolimer malzeme ile üretilen ön granaj tamamen şeffaf yapısıyla görüş açısını artırırken aynı zamanda gösterge panelinin destek yapısı olarak da hizmet ediyor ve Tuareg 660'da detaya gösterilen özeni gözler önüne seriyor. Koltuğun altında klasik yan paneller de kullanılmıyor. Bunun yerine yan çanta seti (aksesuar olarak opsiyonel sunuluyor) monte edilirken çıkarılabilen iki panel devreye giriyor. Tam LED farlar, çevre DRL özelliğine sahip yeni, kompakt far ünitesi içeriyor. Tuareg 660 bu sınıfta ilk kez, RS 660 ve Tuono 660'ta zaten başarıyla uygulanan ve aerodinamik eklenti görevi gören çift kaplama konseptinden yararlanıyor. Bu, Aprilia'nın performans ve konfora katkı sağlayan aerodinamik çözümleri geliştirme çabalarını gözler önüne seriyor.

Ergonomi ve sürüş özellikleri

Tuareg 660 geliştirilirken, tek silindirli Enduro motosikletler ile Adventure olmak üzere iki farklı dünyanın özelliklerini bir araya getirme hedefiyle geliştirildi. Dolayısıyla kullanım ergonomisini hayata geçirmek en önemli zorluklardan biriydi. Aprilia çift silindirli motorun paralel konfigürasyonu, tasarımcılara dengeli bir sele yüksekliği oluşturma ve düşük bir bacak açısı ile farklı uzunlukta binicilerin yere daha kolay ulaşmasına olanak tanıdı.

Off-road sürüşlerinin olmazsa olmazı yüksek arka tekerlek süspansiyon yolu ile makul sele yüksekliğini bir arada sunabilmek için alt şasi mümkün olduğunca alçaltıldı. Böylece şık ama erişilebilir bir arka tasarım ortaya çıktı. Son derece kompakt ve ince bir motosiklet elde etmek için boyutlara da çok dikkat edilirken, özellikle sürücünün oturma ergonomisi de ön planda tutuldu.

18 litrelik hacmiyle 450 km'ye kadar menzil sunan yakıt deposuyla rakiplerine oranla büyük fark yaratmayı başaran Tuareg 660, sunduğu başarılı menzil ile istasyon bulunamayan zorlu arazi koşullarında dahi sürücüsünü yolda bırakmıyor. Geniş ve yüksek konik alüminyum gidon, sürücüye tüm Aprilia şasi mimarilerine özgü yol tutuşu ve hissini vererek, optimum kontrol sağlıyor. Sürücü kadar yolcu da yumuşak sele ve iki adet entegre tutamak ile rahat ve konforlu bir sürüşün keyfini çıkartıyor. Tuareg 660 arazi kullanımını destekleyen dik bir sürüş sunuyor. Son derece kompakt orta alan tek silindirli Enduro motosikletlerini andırıyor. Sele ve yanların düzeni sürücüye bolca hareket alanı sunuyor. Maksimum off-road kontrolü için kauçuk ayaklık kapakları çıkarılabiliyor ve arka fren kolunun ucu kolayca kaldırılabiliyor. Gidonun yüksek konumu, sürekli aktif bir sürüş ve dik bir duruş için hafifçe öne eğik bir vücut pozisyonuna olanak tanıyor. Ağırlığı azaltmaya yönelik önlemler sınıfının en iyi değerlerinden biri olarak sadece 204 kg boş ağırlığı beraberinde getiriyor. Tuareg; hafif yapısı, kompakt boyutları, mükemmel dengesi ve geniş süspansiyon yollarıyla off-road sürüşlerinde yeni standartlar belirliyor.

Aprilia şasi mimarisiyle çıtayı yükseltiyor

Aprilia şasisi, sportif sürüş özellikleri ve sağladıkları benzersiz ön tekerlek hissi ile her zaman dünyanın en iyisi olarak kabul edildi. Tüm bu şasiler 54 dünya şampiyonluğu kazanan Aprilia Racing deneyimini yansıtıyor. Tuareg 660 şasisi, diğer kardeşleri gibi hem yolda hem de off-road sürüşlerinde çıtayı yükseltiyor. RS ve Tuono'nun daha zorlu şartlar için tasarlandığı ve taşıma kapasitesi de dikkate alındığında, her şey çok daha farklı. Alt şasi, 210 kg'a kadar yüklere dayanabilen, yan çantalar ve bir yolcu ile seyahat ederken her türlü kargo ihtiyacını karşılayan sağlam bir yapı elde etmek için şasiye kaynaklandı. Yapısal sağlamlık, RS 660'ta üç ve Tuono 660'ta iki yerine motorun şasiye altı noktadan bağlanıyor olmasıyla sağlanıyor. Bu sayede (RS 660 ve Tuono 660'ta olduğu gibi) artık bir yatak elemanı olarak değil, gerilim elemanı olarak kullanılıyor. Sokak motosikletlerine kıyasla yaklaşık 10° arkaya döndürülmüş olması silindir sırasını daha dik hale getiriyor, daha dengeli bir yapı kazandırıyor ve keskin dönüşlerde çevikliği artırıyor.

Araziye özel süspansiyon ve lastikler

Maksimum çekiş sağlamak için uzun tasarlanan çift kollu alüminyum salıncak hem şasiye hem de motora bağlı olup, kademeli bağlantılı amortisörü çalıştırıyor. Son derece uzun süspansiyon yoluna (240 mm) sahip olan Kayaba süspansiyon sistemi, hidrolik geri tepme, sönümleme ve sıkıştırmanın yanı sıra yay ön yük (amortisör için hidrolik ön yük kolunu kullanıyor) ayarına sahip. Aprilia'nın seçmiş olduğu kurulum, en zorlu arazi koşullarının bile üstesinden rahatlıkla gelirken aynı zamanda yolda keyifli bir sürüş de sunuyor. Tubeless alüminyum jantların boyutları da Tuareg 660'ın kullanım amacını açıkça ortaya koyuyor: Ön jant 2,5 x 21 inç ve arka jant 4,5 x 18 inç. Önde 90/90 ve arkada 150/70 ebadında Pirelli Scorpion Rally STR lastikler kullanılıyor. Brembo fren sistemi; önde çift piston kaliperli çift 300 mm disk ve arkada tek piston kaliperli bir 260 mm yüzer diskten oluşuyor.

APRC elektronik paketi ile performans ve güvenlik

Teknolojiyi ön planda tutan motosiklet üreticilerinin başında gelen Aprilia, APRC (Aprilia Performance Ride Control) elektronik kontrol sistemini sunarak yine öncü konumda yer alıyor. Zorlu yarış koşullarında geliştirilen sistem, müşteriler ve eleştirmenler tarafından mevcut en etkili ve gelişmiş çözüm olarak kabul ediliyor. Aprilia Tuareg 660, performans ve güvenlik için kalibre edilen özel bir APRC elektronik kontrol sistemi ile donatıldı. Bu sayede model, alt devirlerden itibaren hassas bir gaz kontrolü için elektronik çok haritalı elektronik gaz koluna ve yolda güvenli ve heyecan verici bir sürüş, ama aynı zamanda safkan ve filtresiz bir off-road sürüşü için özel ayarlara sahip.

Tuareg 660 için özel olarak geliştirilen APRC paketi şu özellikleri içeriyor:

• ATC: Aprilia Çekiş kontrolü, 4 kademede ayarlanabiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor. Hassas ayarlı ve yüksek performanslı mantık ve çalışma ile dikkat çekiyor.

• ACC: Aprilia Hız Sabitleme, gaz koluna dokunmadan ayarlanan hızı koruyor.

• AEB: Aprilia Motor Freni, gaz kolu bırakıldığında motor frenini kontrol ediyor ve 3 seviyede ayarlanabiliyor.

• AEM: Aprilia Motor Haritası, 3 farklı seviyede motorun karakterini ve güç üretim şeklini değiştiriyor. Bu işlem motorun maksimum gücünü değiştirmiyor.

Tuareg 660 aksesuar kataloğu ayrıca, gaz kesmeden veya debriyaj kullanmadan çok hızlı vites değiştirmeye olanak sağlayan elektronik şanzıman AQS (Aprilia Quick Shift) özelliğini de içeriyor. Ayrıca debriyajsız vites küçültmeye izin vermek için vites küçültme işleviyle de donatıldı.

Kişiselleştirilebilen 4 ayrı sürüş modu

Performans ve güvenlik için kalibre edilen özel bir APRC elektronik kontrol sistemi ile donatılan model sürüş modlarının kişiselleştirilmesine de olanak sağlıyor.

• Şehir içi, günlük sürüş güvenliğine odaklanarak ayarlandı, ABS her iki kanalda da aktif.

• Keşif, yolda heyecan verici bir sürüşe odaklanarak ayarlandı. ABS her iki kanalda da aktif.

• Off-road, minimum çekiş kontrolü ve motor freni seviyeleri ile özellikle off-road sürüşü için ayarlandı. Motorun güç karakteristiği açısından en kolay yönetilebilen sürüş modu. Arka frende devre dışı olan ABS, ön frende de devre dışı bırakılabiliyor.

• Kişisel, elektronik sistemleri tamamen kişiselleştirme olanağı sunuyor. Elektronik ayarların yönetimi, tamamen sezgisel gidon kontrolleri ile kolaylaşıyor. Gidonun sol tarafından, çekiş kontrolü ve hız sabitleyiciyi (diğer işlevlere ek olarak) hızlı bir şekilde ayarlanırken, sağ tarafından ise herhangi bir sürüş modunu hızlı bir şekilde seçmek mümkün oluyor.

Multimedya

Tuareg 660, sürüş teknolojilerinin yanı sıra elektronik ekipmanları ile konforu da en üst seviyede sunuyor. 5 inçlik renkli dijital TFT gösterge paneli, farklı sürüş verilerini okunaklı bir şekilde gösterirken ışık sensörü parlaklığı ortam aydınlatma koşullarına göre ayarlıyor. Aksesuar listesinde ayrıca akıllı telefonunuzu motosiklete bağlamanızı sağlayan ve gösterge paneli işlevlerini daha da geliştiren Aprilia multimedya platformu Aprilia MIA da yer alıyor. Aprilia MIA sistemi, akıllı telefon batarya tüketimini en aza indiren bir bağlantı protokolü sunuyor. Sistem, hem gidon kontrolleri hem de sesli asistan üzerinden; telefon görüşmeleri ve müzik içeriklerini yönetmek üzere bilgi-eğlence sistemini, hem de yönlendirmeleri doğrudan gösterge panelinde görüntüleme seçeneği ile uydu navigasyon özelliği içeriyor. Aprilia MIA uygulaması ayrıca, sürücünün tamamlanan yolculukları kaydetmesine ve telemetri işlevini kullanarak uygulamada elde edilen verileri analiz etme olanağı sunuyor.

Çift silindirli motor

Yeni Aprilia ailesinin temeli olan modern 660 çift silindir motor farklı kullanım şekillerine hitap eden motosiklet modellerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Tasarım aşamasında performans ve düşük ağırlıkla birlikte çok yönlü tasarım da hedeflendi. Söz konusu hedef doğrultusunda 1100 cc V4'ün ön kısmından türetilen ve Euro 5 uyumlu, öne bakan çift silindirli, yeni nesil son derece kompakt bir motor geliştirildi. Motor, kompakt boyutları ve hafif yapısıyla öne çıkıyor. Azaltılan yatay ve yanal motor hacimleri, hem emme ve egzoz gibi temel organların düzenlenmesi açısından hem de farklı uygulamalara uyumlu şasi mimarisi açısından büyük tasarım özgürlüğü sunuyor. Aprilia'nın çift silindirli yeni motoru, RSV4te kullanılan donatan yüksek performanslı motordan kazanılan deneyimi gözler önüne seriyor. Bu deneyimin verdiği yetkinlikle bu motor, yüksek performanslı ve denenmiş ve test edilmiş bir temele dayanıyor. Silindir kafası, yanma odası, kanallar, silindirler ve pistonlar V4 modelinden aktarılıyor. Blok ve gövde gibi tüm motor bileşenleri, 660 için özel olarak tasarlandı ve geliştirildi.

Alt devirlerden itibaren yüksek tork

Düşük devirde torku artırma ve arazi kullanım koşullarında doğru yağlamayı sağlama hedefiyle motorun hem üst hem de alt kısımları Tuareg için özel olarak modifiye edildi. Silindir başına 4 supaplı, zincir tahrikli üstten çift eksantrik milleri, düşük devirde maksimum tork sağlamak için optimize edildi. 9.250 d/d'de 80 HP güç ve son derece düşük devirlerde 70 Nm maksimum tork üretiyor. RS 660'ta 8.500 d/d'de kullanıma sunulan maksimum tork Tuareg 660'ta 6.500 d/d'de kullanıma sunuluyor. Maksimum torkun %75'i 3.000 d/d'den itibaren kullanıma sunulurken motor henüz 4.500 d/d'de maksimum torkunun %85'ini kullanıma sunuyor. Enjeksiyon sistemi, yüksek orta devirlerde dağıtımı optimize etmek için farklı uzunluklarda giriş kanallarına sahip bir çift 48 mm çapında gaz kelebeği gövdesi içeriyor.

Özel renkler

Aprilia, motosiklet dünyasının geleneksel renk şemalarından uzaklaşan ve 90'lı yılların başlarında yenilikçi ve teknolojik renk şemaları sunan ilk marka oldu. Örneğin, Asit Altın versiyonu bu geleneği devam ettirirken, Aprilia Tuareg 660'a tamamen özgün bir görünüm kazandırıyor. Zaten RS ve Tuono versiyonlarında sunulan bu versiyon Tuareg 660'ın yenilikçi tasarımını güçlendiriyor. Bunun dışında Aprilia'nın sporcu geçmişini vurgulayan siyah ve kırmızı renkleriyle Mars Kırmızısı seçeneği de bulunuyor. Üçüncü renk şeması Indaco Tagelmust ikonik bir renk şeması olup 1988 Tuareg Wind 600'den esintiler taşıyor.

Aprilia Tuareg 660 ayrıca yeni başlayanlar için diğer tüm özellikleri birebir aynı 35 kW versiyonuyla da sunuluyor.

Zengin orijinal aksesuar çeşitliliği

Aprilia, performansı, konforu ve işlevselliği iyileştirmek için Tuareg 660'a özel; alüminyum yan çantalar, 33 litre alüminyum arka çanta, motor koruma demirleri, ek LED farlar, orta sehpa, zincir kılavuzu, touring ön cam, konfor koltuklar, Quickshifter, Aprilia MIA, Elektronik hırsızlık önleme sistemi gibi aksesuar seçenekleri sunuyor. Bunun yanı sıra Aprilia Tuareg 660'a özel kıyafet donanımları da kullanıcılarla buluşuyor.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet