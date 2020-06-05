Apple Türkiye Mağazaları Açılıyor, İşte Yeni Çalışma Saatleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Apple Türkiye Mağazaları Açılıyor, İşte Yeni Çalışma Saatleri

Apple da diğer teknoloji şirketleri gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'daki mağazalarını kademeli olarak açmayı planladıklarını açıklayan Apple, Türkiye'deki mağazaların açılış tarihini paylaştı.

Apple Türkiye Mağazaları Açılıyor, İşte Yeni Çalışma Saatleri
05.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:51

Apple da diğer teknoloji şirketleri gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'daki mağazalarını kademeli olarak açmayı planladıklarını açıklayan Apple, Türkiye'deki mağazaların açılış tarihini paylaştı. Apple Zorlu Center ve Apple Akasya Mağazaları açılış tarihi, çalışma saatleri ve alınan önlemler haberimizde.

Apple Türkiye Mağazaları (Akasya ve Zorlu Center) Ne Zaman Açılacak?

Apple yetkili servisleri bir süredir hizmet veriyor ancak bazı kullanıcılar cihazlarını Apple Mağazalarına teslim etmeyi tercih ediyor. Apple Türkiye, mağazalarını 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden açacağını bildirdi.

Apple Türkiye Mağazaları'nda Hangi Önlemler Alındı?

Apple mağazalarında sıkı koronavirüs önlemlerinin alındığı belirtildi. Mağazalar içinde müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak için sıcak kontrolleri, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi önemli güvenlik prosedürleri uygulanacak. Sosyal mesafe kuralı gereği tek seferde sınırlı sayıda müşteri kabul edileceğinden randevusuz girişlerde gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Apple, Genius Bar'da servis ve destek vererek mağaza içindeki insan sayısını aktif olarak yönetmeyi planlıyor. Ürün satın almak isteyenler için eve veya ofise gönderim ve mağazadan teslim alma imkanı dahil online satın alma seçeneği zaten mevcut. Belli bir süre sınırlı saatlerde ve sosyal mesafeyi korumak için birçok protokol uygulanarak çalışılacak. Maskesiz girilemeyecek mağazalarda kişi sayısı sürekli takip edebileceğinden mağaza önünde yığılmalar olacak.

Apple Türkiye Mağazaları (Akasya ve Zorlu Center) Çalışma Saatleri Ne Olacak?

Apple, İstanbul'da bulunan iki mağazasının (Zorlu ve Akasya) çalışma saatlerini de değiştirdi. Apple Akasya Mağazası çalışma saatleri 12.00 - 20.00 arasında, Apple Zorlu Center Mağazası çalışma saatleri 10.00 - 18.00 olarak belirlendi.

Apple Destek Nasıl Olacak?

Apple ürünleri ile ilgili onarım veya yardıma ihtiyaç duyan müşteriler için Apple Destek uygulaması veya getsupport.apple.com adresinden telefon veya online sohbet seçeneğiyle destek sunuluyor. Apple, gönderimli onarım servisi de sunuyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu Haber
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Haber
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına...
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Berat Albayrak Hasan Polatkan
Magazin Beren Saat Haldun Dormen Rafet El Roman Şahan Gökbakar
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kadın Ankara Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Apple Türkiye Mağazaları Açılıyor, İşte Yeni Çalışma Saatleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 18:51:39. #1.14#
title