AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!
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Anadolu Üniversitesi, Aöf, Güncel

AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!

Anadolu Üniversitesi yaptığı acıkama ile AÖF onine sınav nasıl yapılacak konusunu netleştirdi. AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF ara dönem sınav giriş ekranı mi gibi soruları açıkladı. Peki, AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir?

17.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:10
AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!

Koronvirüs sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ilgili de bir duyuru geldi. AÖF sınavlarının internet tabanlı ortamda yapılacağı duyuruldu. Peki, AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF ara dönem sınavları ertelendi mi?

AÖF SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLEBİLİR?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.

Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.

AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır.

Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF SINAV SÜRECİ

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!

SINAVIN SONLANMASI

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

18 Nisan'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.

AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.

AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!
AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!
AÖF online sınav nasıl yapılacak? AÖF online sınava nasıl girilir? İnternetten yapılan AÖF sınavları en zaman? AÖF sınav giriş ekranı!
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