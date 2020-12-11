Antoine Griezmann kimdir? Antoine Griezmann neden Huawei ile anlaşmalarını iptal etti? Uygur yüz tanıma programı nedir?

Fransız milli futbolcu, Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi Huawei ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Peki Antoine Griezmann kimdir? Antoine Griezmann neden Huawei ile anlaşmalarını iptal etti? Uygur yüz tanıma programı nedir





Çin hükümeti, Uygur Müslümanlarını ezmek için sayısız yoldan yüz tanıma dahil olmak üzere gözetim teknolojisini kullandı. Hükümetin Uygur Müslümanlarına yönelik eylemleri, ABD'li milletvekilleri tarafından " dünyadaki nüfusunun en büyük kitlesel hapsi " olarak ifade ediliyor ve tahmini 1 milyon insan Çin hükümeti tarafından gözaltına alındı. Peki Antoine Griezmann kimdir? Antoine Griezmann neden Huawei ile anlaşmalarını iptal etti? Uygur yüz tanıma programı nedir?

ANTOİNE GREİZMANN KİMDİR?

Antoine Griezmann (d. 21 Mart 1991), La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcu. Sol kanat bölgesinde oynamaktadır. Fakat forvet olarak da görev yapabilir. Griezmann Fransa'nın U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. 2010 yılında, 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan takımda da forma giydi.

Antoine Griezmann neden Huawei ile anlaşmalarını iptal etti?



Futbolcu AntoineGriezmann, Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji şirketi Huawei ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

Fransız milli futbolcu Antoine Griezmann, Huawei'nin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından şirket ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

Barcelona da Griezmann'ın aldığı karara destek verdi.

Kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, "Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

''Entegre Ortak Operasyonlar Platformu'' (IJOP) adlı büyük veri programının söz konusu listedeki kişileri hedef aldığını söyleyen HRW, yetkililerin bu kişileri daha sonra siyasi eğitim kamplarına gönderdiğini açıklamıştı.

HUAWEİ UYGUR YÜZ TANIMA PROGRAMI NEDİR?

IPVM'deki video izleme araştırmacılarının yeni bir raporuna göre Huawei, Çin'deki Uygur azınlığı izlemek ve izlemek için bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalıştı.

İlk olarak The Washington Post tarafından bildirilen rapor, Google arama yoluyla elde edilen ve Huawei'nin web sitesinde halka açık olarak yayınlanan belgelerden yararlanıyor. Yüz tanıma projesi, Huawei donanımının Megvii adlı Çinli bir satıcının ortak algoritmalarını kullanmak için nasıl kullanılabileceğinin bir göstergesi gibi görünüyor.

IPVM'nin raporu, bir öznenin etnik kökenini belirlemek için yüz tanımayı kullanan ve özne Çin'in Uygur azınlık grubuna aitse bir uyarı oluşturan "Uygur Uyarısı" özelliğini özellikle vurguluyor.

Kuzeybatı Çin'den bir Müslüman azınlık grubu olan Uygurlar, Çin hükümetinin yoğun siyasi baskısına maruz kalıyor ve onları özellikle tehlikeli bir şekilde tespit etmek ve izlemek için çaba harcıyor. 2017'den bu yana, en az 1 milyon Uygur , Sincan eyaletindeki bir gözaltı kampları ağına yerleştirildi ve burada beyin yıkama programlarına boyun eğmek zorunda kaldılar . Çin, uydu görüntüleri onların varlığını doğrulasa da , tarihsel olarak kampların varlığını reddetti .

2019'da bir New York Times raporu , bazıları rapordan bu yana aylarda ABD yaptırımlarına maruz kalan Uygurları tanımlamak için algoritmalar oluşturan bir dizi Çinli yüz tanıma şirketi tespit etti. Ancak Megvii daha önce Uygur tanıma sistemleriyle bağlantılıyken, bu Huawei'nin aktif olarak böyle bir ürünü geliştirip tanıtabileceğinin ilk göstergesi.

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