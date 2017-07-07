Antalyaspor 51. Yılını Kutladı

Antalyaspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde coşkuyla kutlandı.



Konferans salonunda düzenlenen programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır, kırmızı beyazlı taraftarlar ve Antalyaspor'un çeşitli branşlarından sporcular katıldı.



Programda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bugün tarihi 07.07.2017 itibariyle günlerden Antalya olduğunu söyledi.



"Bizim için aşk 7 harftir" diyen Türel, "Antalya'nın harf sayısı da yedidir. Bu tesislerde Antalyaspor'un yaş yıl dönümümü kutlamak için hepimiz için bir gurur vesilesidir. Antalyaspor emin adımlarla fevkalade başarılı şekilde ilerliyor. Takımımın geçmişinde hizmet verenlere Allah rahmet eylesin. Antalyaspor, geçen sezon bugüne kadarki bütün rekorları egale ederek, tarihinde en büyük başarıya imza atması yolculuğumuzun doğru olduğunun göstergesidir. Dünya futbolunun yıldızları oynadıkları kulüplerde böyle güzel tesislerin olmadığını söylüyor. TFF heyeti ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tesislerimizden övgüyle bahsediyor" dedi.



"Tesisleşmenin önemi"



Tesisi olmayan bir kulübün başarısının mümkün olmayacağını vurgulayan Türel, "Antalyaspor'un meşaketli, zorlu geçen dönemleri oldu. Günü kurtarmak için sportif başarıların arkasından kalalım derken geleceği planlamada ihmallerimiz oldu. Geçmişte Antalyaspor'da görev aldığım zaman ve belediye başkanı olduğum dönemde destek vermeye çalıştım. Bu dönemde de aynı maddi destekleri değişik bir konsepte vermeye çalıştım. 'Önceliğim Antalyaspor'un geleceği ve alt yapısı olmalı' dedim. Bu tesis iki senede örnek şekilde ortaya çıktı. Kurucu başkanımızın ismiyle taçlandırdık" diye konuştu.



"Antalyaspor Kolejinin arsasının tahsisi yapıldı"



Antalyaspor'la ilgili hayallerinin bitmediğini dile getiren Türel, "Antalyaspor dünyanın en iyi futbolcularının gelmek istediği bir kulüp. Şehri, tesisleri gördükten sonra Antalyaspor'un imkanlarını gördükten sonra dünyada bu kulübe imza atmayacak bir oyuncu çıkmaz. Antalyaspor'un geleceğini alt yapı ile kurtarmak zorundayız. Antalyaspor Koleji en büyük hayalimiz. Spor kolejimizin mimari projeleri dünya örnekleri inceleyerek projelendireceğiz. Tesislerin yan tarafında 100 dönümlük alanın tahsisini aldık. En yetenekli sporcuları ilkokulu bitirdikten sonra tarayacağız, burada İstanbul'da adı geçen o önemli kolejlerin eğitim kalitesinde Antalyaspor Koleji'nde hem eğiteceğiz hem sportif olarak geliştireceğiz. Kolejimiz Avrupa ve Amerika'dakilerin çok daha iyisi olacak. İleride milli yıldızlarımız olacak, bonservis bedelleriyle Antalya'mıza gelir kazandıracaklar. Elde edeceğimiz gelirlerle daha büyük tesisler açacağız. İnşallah kolejden sonra spor akademisi, yani üniversiteyi açacağız" dedi.



Alt yapıya örnek



Barcelona'nın alt yapısından örnek veren Başkan Türel, "Barcelona, ilk 11 oynayan oyuncunun 9 futbol okulundan. Messi'yi 13 yaşında getirmiş. Arjantin'den keşfetmiş getirmiş. 9 oyuncu bu okuldan mezun. Barcelona'ya gittim o okulları gezdim. Hayallerimiz çok altında bir gerçekle karşılaştım. Biz çok daha iyilerini planlıyoruz. 10-11 yaşlarında çocuklarımız belli spor sınavından geçecekler ve ondan sonra yurtta olduğu için yeteneklileri burslu, özel okul statüsünde de gençlerimizi barındıracağız. Antalyaspor'un birkaç farklı branşta alt yapısını oluşturacağız" diye konuştu.



"Şampiyonluğu çok dillendirmeyelim"



Antalyaspor'un Avrupa'da başarılı olacağına inandığını ifade eden Türel, "Şampiyonluğu dillendirirsek başımıza daha çok sıkıntı alırız. Hedefimiz büyük olsun ama çok fazla dillendirmeyelim. Avrupa'sı, Amerika'sı her yere gidilir. Şampiyonluk hedefimiz bizim artık yolculuğumuzun içinde bizim için bir hedef olmalı ama beynimizde kalbimizde saklayalım" dedi.



Konuşmaların ardından, Başkan Türel, Adanaspor maçı dönüşünde taraftarların geçirdiği kazada sağ kolunu kaybeden 52 yaşındaki Şükrü Önal'a Antalyaspor üyelik kartı takdim etti.



Kutlama Türel, Öztürk ve diğer protokol üyelerinin üzerinde 51. Yıl yazılı ve Antalyaspor logosunun bulunduğu pastayı kesmesiyle sona erdi. - ANTALYA