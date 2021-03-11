ANTALYA Kepez'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Kepez'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması

KEPEZ Belediyesi ve Kepez ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerden 162 öğrenci katıldı. Anaokulu öğrencisi küçük bir kızın İstiklal Marşı'nın son dizesini okurken gözlerinden yaş gelmesi, salonu dolduran öğretmenleri, velileri duygulandırdı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıldönümü dolayısıyla Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nın finali, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde (EBKM) yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, öğrenci ve velilerin bir araya geldiği yarışmada öğretmenlerden oluşan 5 kişilik jüri değerlendirme yaptı. Ön eleme yarışmalarına anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerden 162 öğrenci katıldı. 6 eğitim bölgesinde yapılan yarışmada her kategoriden ilk 3'e giren öğrenciler yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı final yarışlarında 68, final etabına da 20 öğrenci katıldı.

ÇOCUKLARIMIZ YÜREKLERİMİZE TAHT KURDU

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, "İstiklal Marşı'mızın 100.yılına yakışır bir yarışmayı 20 göz bebeği öğrencimiz bütün duygu ve coşkusuyla yüreklerimizi kabartan, heyecandan heyecana sevk eden bir ruh seliyle bizlere okudular. Jürinin işi çok zor. Hitabe sanatının bütün inceliklerini bu sahnede gördük. Çocuklarımız sergiledikleri performansla yüreklerimizde taht kurdu. Okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN 100. YILINDA DÜNYADA BİR İLK

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" sözlerini yineleyerek başladı. Kepez Belediyesi olarak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.yılı münasebetiyle dünya'da da bir ilk olan araç kornalarıyla İstiklal Marşı seslendirdiklerine değinen Başkan Tütüncü, bu videonun sosyal medyada muhteşem bir etkileşim ve muhteşem bir izleme oranına ulaştığını ve coşkuyla izlendiğini vurguladı. Başkan Tütüncü, "Amacımız, İstiklal Marşı'mıza bam başka bir farkındalık ortaya koymak ve 100. yıla farklı bir armağan kazandırmak ve bunu da kayıtlara geçirmekti" diye konuştu. Kepez Belediyesi olarak 12 yıldır, her 12 Mart'ta etkinlikler yaptıklarını belirten Başkan Tütüncü, "İstiklal Marşı'mız kan ve barut kokularının içinde, bozkırın ortasında aziz bir milletin yedi düvele meydan okuduğu, o yeryüzünün meşakkatli, en çileli kurtuluş mücadelelerinden birinin özeti mahiyetinde hepimizin kalbinde gönlünde bambaşka bir öneme sahiptir. Her 12 Martta, Mehmet Akif Ersoy'u anmak, askerlerimizi anmak, şehitlerimizi anmak bunlar çok önemlidir. Ama biz hep birlikte bu önemin tesirini yıllar yılı kalplerinde, gönüllerinde yaşatacak, bu güzel ülkeye yaşattıracak nesiller yetiştirmek için mücadele etmeyi asla elden bırakmayacağız" dedi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün konuşmasının ardından önce okullar bünyesinde, ardından bölgesel olarak yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Jüri üyeleri Ana Sınıf kategorisinde yarışmaya katılan 5 öğrenciye de 100 tam puan vererek 1. ilan etti.

Anaokul kategorisinde dereceye girenler:

Gülseren Toprak Kamalı (İbrahim Doğaner İlkokulu)

Fatma Betül Aycan (Emin İsmail Ataoğlu İlkokulu )

Ela Rona (Hüseyin Ak İlkokulu)

Simay Güçlü (Kepez Şehit Ali Yılma İlkokulu)

Elif Zeynep Süzen (Altınova İlkokulu)

İlkokul kategorisinde dereceye girenler:

1- Tuana Darbaş (Odabaşı Sevinç Fahri Aydın İlkokulu)

2- Yağız Alp Kavak(İbrahim Doğaner İlkokulu)

3- Miray Cesur (Mevlana İlkokulu)

Ortaokul kategorisinde dereceye girenler:

1- Zümra gedik (Mobil Ortaokulu)

2- Ahmet Dalar (Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu)

3- Nilay Naz Ateş ( Beşkonak Ortaokulu)

Lise kategorisinde dereceye girenler:

1- Ceyda Erol (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi

2- Mustafa Demirel (Prof.Dr. Raşit Küçük A.İ.H.L)

3- Mustafa Özgen (Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı