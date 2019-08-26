26.08.2019 13:46

Antalya'da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay... Doğumunda isim ve cinsiyeti yanlış yazılan adam, 53 yaşına kadar 5 farklı isimle yaşadı

Başkasının adına hapis dahi yatan talihsiz adamın ismi, nüfusta Ergün, okulda Ersun ve Ergin, iki kere yaptığı askerlikte Ersin ve Ersün olarak yazıldı

Ersin Akbaş: "Herkes, 'sen kimsin' diye soruyor"

"5 tane ismi çıkan adam, 6'ıncıyı da bekler 7'nciyi de"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş'ın (53), doğumunda kız ismi yazdırılarak başlayan isim karışıklığı nedeniyle başına gelmeyen kalmadı.

Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası şoför Ersin Akbaş'ın ismiyle başı dertte. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde dünyaya gelen Akbaş, doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle kız olarak yazıldı. Karadeniz fıkralarını aratmayan hatalar zinciri de bu yanlışlıkla başladı. İsmin ve cinsiyetin farklı yazıldığını fark eden aile, durumu nüfusa gidip kaydı erkek olarak değiştirdi. Ardından okula yazılan Akbaş, ilkokul diplomasını da Ersun olarak aldı, itiraz etti, bu sefer de Ergin Akbaş olarak aldı.

"2 isimle 2 kere askerlik yaptım"

1986 yılında gerçek ismi Ersin Akbaş olarak askere çağrılan talihsiz adam, 18 ay askerlik yaptıktan sonra 1990'daki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındığını öne sürdü.

"SGK primlerim yok sayıldı"

1984 yılında annesinin yanında işçi olarak çalıştığı için SGK girişi bulunan Akbaş, 1991 yılında açtığı tuhafiye dükkanıyla gelir vergisi mükellefi oldu. 2007 yılında ise kendisine ait iş yerinin kapatıldığını öne sürdü ve bu iş yerinin 'çay ocağı' olduğunun kendisine bildirilmesiyle neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Durumu sorgulayan Akbaş, BAĞKUR'da ödenen primlerin farklı isimde olduğunu, SGK kayıtlarında da Ersin isminde kaydının yer almadığını ve önceden ödenen primlerinin yok sayıldığını iddia etti.

Akbaş, 2006'da isminin Ersin olması için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak gerçek ismine 2008'de kavuştu.

"Herkes 'sen kimsin' diye soruyor"

Ağır vasıta şoförü olan Ersin Akbaş, ehliyetinde, SRC belgesinde ve kimliğindeki isimler farklı olduğu için belgesini yenileyemediğini ve yaklaşık 1 yıldır işsiz kaldığını ileri sürdü. Zor durumda olduğunu ifade eden Akbaş, "Sürekli mağdur oluyorum, dava açmaktan bıktım. Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin. Artık gücüm yetmiyor. İş bulmakta da sıkıntı çekiyorum. Ağır vasıta şoförüyüm ben. SRC belgemde ismim farklı, kimliğimde farklı. Belgemi yenileyemiyorum, bu yüzden işe alınmıyorum. Sen kimsin diye soruyor herkes" dedi.

"Her şeyden korkar oldum"

5 farklı isminin olduğunu ve kendisinin de isimleri aklında tutmakta zorlandığını dile getiren Akbaş, "Elimde imkan olsa diğer yerlere de dava açmayı düşünüyorum. Ben sadece mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben artık her şeyden korkar oldum. 5 tane ismi çıkan adam, 6'ncıyı da bekler 7'yi de" diye konuştu.

"Başkasının yerine cezaevinde yattım"

2011 yılında isim benzerliğinden dolayı başkası adına cezaevinde yattığını da ileri süren Akbaş, "Sen biriyle tartışmışsın dediler, Ersun Akbaş olarak hapishaneye attılar. Annem Zonguldak'tan geldi 2 bin lira para yatırdı hapisten öyle çıkabildim. Ersun Akbaş olarak kaydım olduğu için ben Ersin'im diyemiyorsun. Yaşamaktan bile korkar oldum. Ne olacağım meçhul" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA