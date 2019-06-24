Annesinden öğrendiği kilim dokuma sanatı mesleği oldu

HÜSEYİN YİĞİNER - Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen Satkınbibi Levent, annesinden öğrendiği kilim dokumayı, Çubuk Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlere öğretiyor.

Çok küçük yaşlarda annesinden öğrendiği halı dokumayı kursiyerlere öğreten 42 yaşındaki Levent, hem çocuklarının geçimini sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan bu mesleği yaşatmaya çalışıyor.

İki yıldır Çubuk Halk Eğitim Merkezinde usta öğretmen olarak çalışan Levent, AA muhabirine ailesiyle Kırgızistan'dan Türkiye'ye geldiğini, uzun yıllar Van'da yaşadıklarını, 7 yıl önce de Çubuk ilçesine yerleştiklerini anlattı.

Levent, kilim dokumayı, çok küçük yaşta annesinden öğrendiğini belirterek bu işin kendilerinin yaşam biçimi olduğunu ancak bugüne kadar bunun mesleği olacağını hayal etmediğini aktardı.

Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin kendisini keşfettiğini söyleyen Levent, iki yıldır 60'ın üzerinde kadına kilim dokumayı öğrettiğini ve kadınların ürettiği kilimleri satarak aile bütçelerine katkı sağladığını kaydetti.

-"Sanatımızı burada yaşatmaya çalışıyorum"

Kursiyerlere öğrettiği dokuma türünün çok özel ve incelik istediğini kaydeden Levent, şöyle devam etti:

"Annemden bana miras kalan bu tarihi sanatımızı burada yaşatmaya çalışıyorum. Kilim Orta Asya'da otağların alt zeminlerine, duvarlarına ve çevresine sarmak için kullanılan bir dokuma türüdür. Bu sanatı ben annemin yanında 5-6 yaşlarından itibaren öğrenmeye başladım. Bu sanat zamanla benim zihnime yerleşti. Gençliğimde evimizin ihtiyaçlarını ve çeyizim için yaptığım bu sanatı severek yapıyorum. Bu sanat zaten bizim yaşam tarzımız. Dört çocuğumu bu meslek sayesinde rahat bir şekilde okutuyorum. Çok mutluyum."

Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir de tesadüfen bir çatıda gördüğü ve dokuma tezgahı olduğunu öğrendiği demir düzeneğini kimin kullandığını araştırırken Levent ile tanıştığını, bu sanatın unutulmaması için kurs açtıklarını belirtti.

Özdemir, "Satkınbibi Levent hocamız ile tanıştık. Kendisinin bu mesleği bildiğini ve isteklilere öğretebileceğini söyledi. Kendi yaptığı evindeki eserlerini gördük ve çok beğendik. Böylelikle bu kursları açtık. Yaklaşık 2 yıldır kurslarımız devam ediyor. Bundan sonrada inşallah bu unutulmaya yüz tutan sanatımızı kadınlarımız için meslek sahibi yaparak ilçemizde yaşatacağız." dedi.

Kilim dokumak mesleği oldu

Kursiyerlerden Zeynep Doğan Demir, verilen kurstan çok memnun olduğunu belirterek "Hem unutulmaya yüz tutan bir kültürü, sanatı yaşatmak adına hem boş vakitlerimi değerlendirerek sosyalleşme adına hem de meslek edinme adına faydalı olacağını düşünerek kursa katıldım. Kilim dokumaktan ve ondan para kazanmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Kursa katılan bedensel engelli Fatma Taşçı ise kilim kursuyla bedensel engelli olduğunu unuttuğunu ve bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Sürekli evde kendimi yorgun, bitkin, işe yaramaz hissediyordum. Bu kurs bana çok iyi geldi. Hem ekonomik olarak hem de bedensel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Burada bedensel engelli olduğumu unutuyorum. Burada sosyalleşiyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

Kaynak: AA