Anneler günü hangi gün? Anneler günü ne zaman? Anneler günü ne demek? Anneler günü tarihi nedir? Anneler günü hakkında haberler ve bilgiler!

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Yaşamımızda çok şey borçlu olduğumu, bizi büyütüp destek olan sevgili annelerimiz için ayrılan gün ne zaman? 2020 anneler günü hangi gün? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

Annemiz, babamız ve ailemiz bizim her şeyimizdir. Özellikle Annelerimiz bize olan destekleri, üzerimizdeki emekleri ve varlıklarıyla çok büyük değerlerimiz. Anneler kutsal ve özel varlıklardır. İslamiyet başta olmak üzere Türk kültür ve tarihinde anneliğe ve annelere çok önem verilir. Bir gün değil her gün annelerimiz anılmalı, sevilmelidir. 2020 anneler günü ne zaman merak ediliyor, detaylar haberimizde.

2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk gemektedir. Annelerin değeri ve öneminin bir kez daha idrak edilip anıldığı bugün Anneler günü olarak anılmaktadır.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. (Lokman Suresi 14. Ayet)

- Anne ve babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki, çocuklarınızda size karşı itaatle ve hürmetkar olsunlar. (Hz. Muhammed s.a.v)

- Cennet anaların ayakları altındadır. » - Hz. Muhammed

- Annesinden dayak yediği halde, yine "anne" diye ağlayan bir çocuktur aşk. » - Cemal Süreya

- Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. (Hz. Mevlana)

- Kadına saygılı ol çünkü O insanoğlunun anasıdır. » - Hz. Ali

Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!