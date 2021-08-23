"Anneanneme gidiyorum" diyerek evden çıkan Buket Elif Akbaba'dan 3 gündür haber alınamıyor

İstanbul Pendik'te ailesine "Anneanneme gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba'dan 3 gündür haber alınamıyor. En son Marmaray'a bindiği bilinen kızın hayatından endişe duyan ailesi iyi haberi bekliyor.

Pendik'te ailesiyle birlikte ikamet eden Buket Elif Akbaba, ailesine "Anneanneme gidiyorum" dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Anneannesi Güngören'de oturan kızın son olarak Marmaray'a bindiği ve ardından da 3 gündür kayıp olduğu belirtildi.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN SAHİBİNİN DE İFADESİ ALINDI

9. sınıf gastronomi öğrencisi olan Buket Elif Akbaba'nın ailesi kızlarının can güvenliğinden endişeleniyor. Pendik Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirirken, anne babasının ifadesi sonrası, genç kızın bir süre çalıştığı iş yerinin sahibinin de ifadesi alındı.

KAYIP KIZIN AMCASI DA KONUŞTU

Kaybolan genç kızın amcası Mustafa Akbaba, "Yeğenimiz Buket Elif Akbaba, annesinin evinden çıkıyor anneannesine gelmek için. Cuma günü 18.20'den itibaren irtibatımızı kaybediyoruz. Her yere müracaat ettik. Emniyet çalışıyor biz de sosyal medyayı kullanarak herkese ulaşarak yeğenimizin bulunması için her yere saldırıyoruz. İnşallah buluruz sağ salim yuvasına döner. Sizlerden de bu desteği esirgememenizi rica ediyoruz. Evden kaçma ihtimali de yüksek. Eldeki bulgular var. Cep telefonunun yedeğini çıkardık Whatsapp geri dönüşümüne bakacağız. Nerede bir telefon gelse gördük görüyoruz diye hemen aileler koşturuyor. Emniyet ayrı bir çalışma yapıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı