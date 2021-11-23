Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi

BURSA (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 8 yıl önce tartıştığı anne ve babasını murç ile yaralamak suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Bilgit (30), öldürmeye teşebbüsten ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Önder Bilgit'in akli dengesinin yerinde olmadığına dair avukatı tarafından yapılan itirazla iki kez Yargıtay tarafından bozulan davada anne ve babanın şikayetini çekmesine rağmen yerel mahkeme ilk kararında direndi ve üçüncü kez sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 2013 Temmuz ayında Mudanya'nın Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Bilgit, aileye ait zeytinyağı üretilen tesiste annesi Emine (62) ve babası Hüseyin Bilgit (60) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli genç, eline geçirdiği murç adı verilen, beton kırmakta ve betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu çelikten yapılan alet ile anne ve babasına vurdu. Hastaneye kaldırılan Bilgit çiftinin şikayeti üzerine yakalanan Önder Bilgit, tutuklanarak cezaevine kondu.

Duruşmaya kısa süre ara veren Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü sanığa bir kez daha kez daha toplam 25 yıl hapis cezası verdi. Aldığı cezayı öğrenen Ömer Birgit, "Kararın bozulması için yine itiraz edeceğim" dedi.