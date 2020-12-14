Anlamlı Sözler 2021 | Etkileyici, Kısa Güzel Anlamlı Sözler

2021 Anlamlı Sözler sözler sayfamızdan sizler için hazırladığımız ve sevdiklerinize Whatsapp, Instagram ve Facebook'tan gönderebileceğiniz güzel anlamlı sözleri, aşırı anlamlı sözleri bulabilirsiniz...

ANLAMLI SÖZLER

Anlamlı sözler, Bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür. (Necip Fazıl)

Acı seni daha güçlü yapar, korku ise daha cesur olmanı sağlar. Kırık bir kalbin zamanla seni daha akıllı yaptığını göreceksin.

Bir gün gelir de herkes anlar sevdiğinin değerini… Bazıları gidince, bazıları bitince, bazıları ise ölünce anlar. Kısacası iş işten geçmiş olur. Hayata geç kalmayalım!

Tenimizin, gözlerimizin renkleri birbirinden farklı olabilir belki ama gözyaşlarımız aynıdır. Her insanın aynıdır.

Belki yağmura gerek kalmazdı, eğer insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Kadınlar sözleri ile değil de gözleri ile konuşur çoğu zaman. Bu yüzden de onları anlamak özel insanların işidir. Dinlemek yetmez, izlemek gerekir, hissetmek gerekir.

İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü umursayacak olursak, ömrün kısalım. Umursamazsan ise ömrün uzayacaktır.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. (Mevlana)

İmkânsıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır.

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez.

Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.

Kendinizi idare ederken kafanızı, başkalarını idare ederken kalbinizi kullanın.

Başa gelen felaketten başkalarını sorumlu tutmak, cahillik işaretidir.

Tek deliği olan fare çabuk tutulur.

Birine karar vermek, diğerini kaybetmektir.

Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.

Akıllı insan, bütün yumurtaları aynı sepete koymaz.

Dost, paradan zor kazanılır, ama paradan kolay sarf edilir.

İki insana birbirlerine aşık olduklarını söylersen olurlar…

Servi ve çamların yaprak düşürmediği, ancak kış gelince belli olur.

İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da.

Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farklı olursa olsun gözyaşlarının rengi aynıdır.

Gerçek kişiliğimizi yeteneklerimiz değil, yaptığımız seçimler gösterir.

Ölüm öncesi yorgunluk var gözlerimde… Gölgem bile boğmak için fırsat arıyor!

Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.

Cesur insan, imanı çok olan insandır.

Sadece hiç bir iş yapmayan insanlar hata işlemez.

Bitkinin güzelliği, tohumun iyiliğinden gelir.

Bazı problemler çözülmez, oldukları gibi kabul edilir.

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

Ne kadar silersen sil ya yırtılır defterin ya da izi kalır silinmiş cümlelerin.

Söylenmesi gereken şeyi, söylenmesi gereken kişiye ve sadece gerektiği zaman söylemelidir.

Hayat kalbini okuyacak bir şarkıcı yaratmadıysa, aklını konuşacak bir filozof yaratır…

Kazanması yıllar süren, kırılması saniyeler alan ve dağıldıktan sonra tekrar toparlaması için ömür gereken şeye; güven denir.

İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Her koşulda kendi bacaklarınızla yürüyeceksiniz.

Çocuğuna küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur.

Düşünce şeytandan davranış tanrıdandır hangi düşüncenin davranışa dönüşeceğine karar verense insandır!

Hiçbir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip olduğunuz tek fikirse.

Bir kadını mutlu etmek istiyorsan dost gibi dertleş, baba gibi koru, adam gibi sev.

Eğer haksızlık önünde eğilirsen, hakkınla beraber şerefini de kaybedersin.

Adalet, bir Kutup Yıldızı gibi yerinde durur, geri kalan her şey onun etrafında döner.

Bir insanın zekâsı verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır.

Her rüzgârda otlar gibi eğilip bükülürsen, dağlar kadar olsan bile, bir ota değmezsin.

Herkesin bir zaman makinesi vardır. Bizi geçmişe götürenleri anılarımız, geleceğe götürenler ise umutlarımızdır.

İnsanı en çok üzen şey; ummadıkları kişiler adam olurken, adam sandıklarının insan bile olamamış olmasıdır.

Bazen bir hikayeye aşık olursun, kahraman önemsizdir… Bazen de bir kahramana aşık olursun, hikayesi bile yoktur…

Doğarken sen ağlıyordun, başkaları gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde sen gülesin, başkaları ağlasın.

Hayat aldığınız nefeslerin toplamı değil, nefesinizi kesen anların toplamıdır.

İnsan sevdiğini öldürür diye bir söz vardır ya. Aslında bakın, insanı öldüren hep sevdiğidir.

Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır.

Kim olduğun, ne yaptığının yanında önemsizdir.

ANLAMLI SÖZLER 2021

Anlamlı sözler 2021, Hayatı bir fotoğraf makinesi objektifi sanma. Her karesine gülemiyoruz ki…

Yanlış olduğunu bile bile herkes ile birlikte yürüyeceğine yol yerine, doğru bildiğin yolda tek başına yürümeyi denemelisin.



Ağlamaktan korkmamalısın. Bil ki zihnindeki acı veren her düşünce, gözyaşların ile temizlenecektir.

Bana neden bu kadar ciddisin diye soruyorsun. Bu güne kadar şımaracak kimsen olmadıysa, hayat seni erkenden koca bir adama çeviriyor.



GÜZEL ANLAMLI SÖZLER

Güzel anlamlı sözler, bu güzel yeryüzünün bize atalarımızdan miras kaldığını sanma, biz sadece bu kıymeti çocuklarımızdan çaldık.

Ben koşarken yanımda olanları değil, düştüğümde yanımda olanları severim. Benim gerçek dostlarım onlardır.



Düşünsene aşk öyle güzel bir duygu ki, adeta pembe gözlükler ile dolaşıyor gibiyiz. Düşünsene ya bir de bu aşkı yaratan ne kadar güzeldir.

Bu uzun yokluğun bana bir şey öğretti. Eğer birini öperken kokusunu da içine çektiysen, onu her hatırladığında burnunun direği sızlıyor da çare bulunmuyor. Adeta özlem ikiye katlanıyor.

Herkesin aynı hayatta yaşadığını sanıyoruz. Belki herkesin aydınlığı aynıdır ama unutmamak gerek ki herkesin karanlığı farklıdır.

Yalnızsın diye üzülme. Yalnızlık bir zeki beyinlerin, bir çıkarsız sevenlerin ve bir de sağduyu sahibi insanların kaderidir.



Bazen öyle bir an gelir ki, bir kelime kararını değiştirir. Bir duygu ise hayatını… Gün gelir bir de bakarsın ki, bir insan seni değiştirmiş.

ETKİLEYİCİ ANLAMLI SÖZLER

Etkileyici anlamlı sözler, Asıl mesele sevdiğine sahip olmak değil. Önemli olan sevdiğine layık bir sevgili olabilmek!

İnsanlar önceleri iyidir. Sonradan çıkar kötülükleri. İşte bu yüzden bir insanın ilk söylediğine değil, son yaptığına bakmalısın.

Derler ki; insan sevdiğini Allah'a emanet ederse, dünyadan onu görmeden önce ayrılmazmış. Öyleyse Allah'a emanet ol sevdiğim!



Bir kadının içten gelen ve acısını döktüğü son sözleri, bir erkeğin demir yumruğundan daha serttir. Çünkü erkeğin yumruğu dişleri dökerken, kadının sözleri düşleri dökecek, paramparça edecektir.

Benim sana olan sevgim, tabaklarda arta kalan kırıntılar gibiydi. Sen hep beni bıraktın sevdiğim. Ben ise her seferinde arkandan ağladım.



Ömür bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Önüne çıkana engel dersen, takılıp düşersin. Basamak dersen, bir basamak yükselirsin.



Kadınlar sözleriyle değil, gözleriyle konuşur aslında. Bu yüzden onları anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek yalnızca.

EN GÜZEL ANLAMLI SÖZLER

En güzel anlamlı sözler, Yarın öleceğimizi bilsek, tüm kırgınlıkları unuturuz. Ama biz sonsuza kadar yaşayacakmış gibi kırıcı ve gururluyuz.

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece, kaçtığın her yer cehennemdir.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece ıslanır.



Seninle her şeye varım ben, sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm seninle, sen iste canım senin olsun.

ANLAMLI KISA SÖZLER

Anlamlı kısa sözler, Kimileri seviyorum der, çünkü ezberlemiştir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmiştir.

Ben gidiyorum dediğimde, "Gitme!" diyen birini değil, "Ben de geliyorum! Yalnız gidemezsin…" diyen birini istiyorum.



Maviler giyer deniz olurum. Yeşiller giyer bahar olurum. Belli olmaz belki bir gün beyazlar giyer senin olurum.

Seni çok seviyorum, çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp yerine tarifsiz sıcaklığını bırakıyorsun.



Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı ve çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım…

Eğer bir kadın "Söyleyecek bir şey yok!" diyorsa, söyleyeceği çok şey vardır da sizin anlamanızı bekliyordur.



Unutma hayat şuandır. Yaşadığın anda varsın. Mutlu olmayı erteleme. Mutlu olmak istediğin zaman bu dünyada olacağını kimse bilmiyor. Ne zaman öleceğine sen karar vermiyorsun sonuçta. Erteleme…

Eğer hayatını ortaya koymadıysan henüz âşık olmadın demektir. Bu kadar basit!



Sahile vuran dalgalarsın sen, gece yolumu aydınlatan ay, uykularımı süsleyen melek, hayata duyduğum bağlılıksın. Sen olmazsan olmaz ki? Sen olmazsan olamam.