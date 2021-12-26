ANKARA KENT KONSEYİ YENİ YILA MERHABA KONSERİ DÜZENLEDİ

ANKARA (Habermetre) - Ankara Kent Konseyi (AKK) yaklaşan yeni yıl ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle Devlet Opera ve Bale sanatçısı İnci Tığlı Ayağ yönetiminde Alegria Oda Korosu ile "Yeni Yıl Konseri"ne ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi çatısı altında 2020 yılı itibarıyla çalışmalarına başlayan Alegria Çoksesli Korosu 'Yeni Yıla Merhaba Konseri' düzenledi.

Ankara Kent Konseyi Hizmet Binası'nda gerçekleşen konsere; AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK temsilcileri, müzisyenler ve Başkentli sanatseverler katıldı.

"ÇOK SESLİ MÜZİK DEMOKRATİK KATILIMCI TOPLUMUN RUHUNUN GIDASIDIR"

Şef İnci Tığlı Ayağ ve Şef Yardımcısı Koray Köse'nin yönettiği Ankara Kent Konseyi Alegria Korosu davetlilere yeni yıl öncesi ve 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü nedeniyle unutulmayacak bir müzik şöleni yaşattı.

Demokratik katılım için farklılıkları zenginlik olarak adlandırdıklarına dikkat çeken AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Kent Konseyi bünyesinde yaptığımız pek çok faaliyet içerisinde en fazla gurur duyduğumuz en fazla keyif aldığımız etkinliklerden birisini Alegria Korosu'nun bu unutulmaz konseri olacağına eminim. Biz Kent Konseyi gönüllü birlikleri, kentte demokratik katılım için bir araya gelişi, farklılıkları zenginlik olarak adlandırmak isteriz. Kent Konseyi de bütün bu zenginliklerin farklı renklerin bir araya gelişinin anlamlı birlikteliği aslında. 'Müzik ruhun gıdasıdır' denmiş. Şöyle tamamlayabiliriz bu cümleyi. Çok sesli müzik de demokratik katılımcı bir toplumun ruhunun gıdasıdır. Konserde emeği geçen başta çok değerli sanatçılarımıza, şeflerimize ve dinleyicilere ayrıca Kent Konseyi ekibindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. "

Şef Yardımcısı Koray Köse de Ankara Kent Konseyi bünyesine dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ankara Kent Konseyi Alegria Korosu'nun yeni yıl konserini gerçekleştiriyoruz. Koromuz geçtiğimiz yıl Ankara Kent Konseyi bünyesine dahil oldu. Bizi dahil ettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Çünkü konseye dahil olduktan sonra ilk konserimiz. Bu anımıza şahit olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

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