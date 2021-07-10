Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Ankara Kent Konseyi (AKK) 4. Olağan Genel Kurulunda 1153 kişinin oy kullandığı seçimde, 6'ya karşı 1147 oy ile Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) 4. Olağan Genel Kurulunda 1153 kişinin oy kullandığı seçimde, 6'ya karşı 1147 oy ile Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan AKK 4. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin başkanlığında divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı.

AKK Yürütme Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 26. Dönem Başkanı İsmail Kumru, Türkiye Kent Konseyi Birliğinin Temsilcisi Nuray Akçasoy, bazı illerin kent konseyi başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AKK'nin kurulmasının kanuni zorunluluk değil yönetim anlayışlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Yavaş, "Ankaralıların Kent Konseyini tanımadığını, önceki Kent Konseyi deneyimlerinin katılımcılıktan çok uzak olduğunu biliyorduk. Ancak tüm zorluklara rağmen Kent Konseyinin, Ankara için ortak aklın oluşacağı bir platform olacağına inanıyorduk." dedi.

"Başarılarınızla gurur duyuyorum"

Kent konseyleri arasında AKK'nin Türkiye'de en fazla üyeye sahip olduğunu dile getiren Yavaş, şöyle devam etti:

"ABB Başkanı ve Kent Konseyinin bir üyesi olarak, başarılarınızla gurur duyuyorum. Kent Konseyi kavramını bilmeyen, anlamayanların yersiz itirazlarının moralinizi bozmaması gerektiğini altını çizerek ifade ediyorum."

Kent Konseyleriyle ilgili şu andaki mevcut yapıya bir itirazı olduğunu belirten Yavaş, şöyle devam etti:

"İtirazım şudur, 'Kent Konseylerinin mutlaka bir yaptırımı olması lazım.' Yani burada alınan kararların belediye tarafından uygulanma zorunluluğu olması lazım. Bu bir eksiktir. Neye kalıyor? Bir belediye başkanının kendi takdirine kalıyor, son derece yanlıştır. Benim birlikte yönetme arzum ve sizin aklınıza ihtiyacım olmasaydı, Kent Konseyinin yaptığı önerilerin hiçbirisini Belediye Meclisine götüremezdim. Bunun için de sizlerin bir araya gelmesini, Ankara için çalışmasını çok çok değerli buluyorum.

Buradaki samimiyetimiz olmasaydı, burada alınan kararların hiçbir müeyyidesi olmadığı için Belediye Meclisimizden hiçbirisi geçmeyecekti. Bu yüzden yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yani 10 bin kişi de toplansanız belediye başkanının ortak çalışmaya niyeti yok ise hiçbirinin hükmü yoktur."

Mevzuata itiraz edenlerin gelen davetlere de icabet etmesini beklediğini aktaran Yavaş, "Ya da bu itirazlar boş mazeretlerle değil, bizden önce çağrılmadıkları zaman da her şeyde mahkemeye başvurdukları gibi burada da mahkemeye başvurmalarını beklerdim." değerlendirmesinde bulundu.

"İlgili kurumlara, partilere ve kişilere anlatmaya çalıştık"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da kentin bir karşılaşma ve uzlaşma alanı olduğunu ifade ederek, kentte yapılacak hizmetlerin siyasi ve etnik görüşlere bakılmadan hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kent Konseyinden özel bir davet almadan, hukukun gücü ile toplantıya katıldıklarına dikkati çeken Candan, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'na Mimarlar Odasının davet edilmemesini, unutulmuş olarak ifade edilmesini ve bütün örgütlerimizin davet edilmemesini anlayamadık. Katılım ve kent savunması dediğinizde unutulmayacak ilk örgütlerden birisidir TMMOB. Bu unutulmayı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu hemen yargıya taşımadık. İlgili kurumlara, partilere ve kişilere anlatmaya çalıştık, olmayınca yargıya taşıdık. Sonuç itibarıyla yargı karar verdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bize bir yazı yazdı. 'Açtığınız dava sonucunda Kent Konseyi Genel Kurulu iptal edilmiştir. Şu gün, şu saatte toplantı yapılacaktır. Detaylar internet sayfamızdadır.' Dolayısıyla biz ona istinaden buradayız. Herhangi bir Yürütme Kurulu'na aday olmayacağız. Lakin bütün çalışma gruplarında aktif olarak çalışacağız."

Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi

Genel Kurul'da, 1153 delegenin katılımıyla yapılan oylamada, Halil İbrahim Yılmaz 6'ya karşı 1147 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Delegeler arasından yapılan oylamada, AKK Onur Kurulu üyeliklerine ise Ankara'nın eski belediye başkanları Mustafa Tuna ve Murat Karayalçın ile yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ruşen Keleş uygun görüldü.

"6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir"

AKK Başkanlığına yeniden seçilen Yılmaz, katılımcılara teşekkür ederek, Başkan Yavaş'ın çağrısıyla 233 adanmış ile Kent Konseyi hikayesinin başladığını ifade etti.

Yılmaz, 6 milyon Ankaralının sesi olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, konseyin kutuplaşma ve kamplaşma söylemlerinin üretildiği merkezlerin dışında olduğuna işaret etti.

Ankara'nın, kadına seçme ve seçilme hakkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyadan önce verildiği bir kent unvanı taşıdığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kentteki kadınlar, kooperatifler, engelliler, erkekler ve gençlik savunamaz, sadece ben savunabilirim. Hayır böyle bir şey yok. 6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir. Her birinin sesi bizim için kutsaldır. Toplumdaki bu sınıflandırmaya karşı itirazın adıdır Ankara Kent Konseyi. Ankara, liyakatin vasatı yeneceğinin adıdır. Ankara Kent Konseyi kamu kaynaklarının harcanmasına kapalıdır. Kent Konseyi yeni bir hiyerarşi, tepeden inme yeri değildir. Kent Konseyi sadece birbirini tanıyan akraba topluluğu değildir. Kent Konseyi kentsel sorunların tartışılacağı yerdir. Kent Konseyi müzakeresiz itirazın, şöhret aramanın yeri değildir. Polatlı'daki çiftçinin soğanıyla ilgili, Akyurt'taki muhtarın ve Nallıhan'da kadın kooperatifi işleten bir hanımefendinin koyacağı irade, kentteki bir odanın koyacağı iradeden eksik değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay