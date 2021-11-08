Ankara Hayvanat Bahçeleri! Ankara Yırtıcı Hayvan Parkı nerede?

SİNCAN, ANKARA (Haberler.com) - Ankara Yırtıcı Hayvan Parkı nerede? sorusunun yanıtı gündeme gelen haberler in ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayvanlara rehabilitasyon imkanı da veren Ankara hayvanat bahçeleri adı altında adından son günlerde söz ettiren Ankara Sincan hayvanat bahçesi nerede? Ankara Yırtıcı Hayvan Parkı nerede?

ANKARA HAYVANAT BAHÇELERİ

Yaz ayların da vazgeçilmez gezi alanları arasında yer alan Ankara Sincan hayvanat bahçesi park ve piknik alanı olması dolayısı ile de açık hava da doğal bir gün geçirmeye olanak sunmaktadır.

Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi

Ankara ili harikalar diyarı karşısında yer alan Sincan evcil hayvanlar parkı Ankara'nın Sincan ilçesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile de rahatlıkla ulaşım sağlanan hayvanat bahçesi içerisinde pek çok hayvan bulunmaktadır. Aynı zamanda bakım evi olması dolayısı ile kuş ve diğer hayvanlara yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşama salınma işlemleri de gerçekleştirilmektedir.

Çocuk ve büyüklerin her daim ilgisini çekmeyi başaran pek çok hayvanı bir arada görebileceğiniz hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar doğa yürüyüşüne de ekstra eğlence katan bir olanak sunmaktadır.

ANKARA YIRTICI HAYVAN PARKI NEREDE?

Gölbaşı ilçesinde ağustosta açılan park, başta çocuklar olmak üzere gelen ziyaretçilere, aslanları ve birçok hayvanı yakından görme fırsatını sunuyor. Haberler de yer alan Hayvanat bahçesinin adresi şu şekildedir; Ankara Gölbaşı'nda yer alan hayvanat bahçesi, İncek mahallesi, Turtgut Özal bulvarındadır.

NE OLMUŞTU?

Başkentte, "Ankara'nın ilk ve tek yırtıcı hayvan parkı" sloganıyla hizmet veren Aslan Parkour'da 3 aslan yavrusu dünyaya geldi.

Gölbaşı ilçesinde ağustosta açılan park, başta çocuklar olmak üzere gelen ziyaretçilere, aslanları ve birçok hayvanı yakından görme fırsatını sunuyor.

Parktaki 3'ü yetişkin 12 aslana 3 yavru daha eklendi. İkisi dişi, biri erkek yavrulara "Pablo", "Hera" ve "Mia" adları verildi.

Parkın maskotu olan yavru aslanlar, annelerinin sütten kesmesi nedeniyle bakıcıları tarafından biberonla süt verilerek besleniyor.

Aslan bakıcısı olarak görev yapan Ali Rıza Balcı, parkta aslanların doğal ortamlarını olabildiğince sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. Parkta 4 ve 6 aylık yavrular da olduğunu belirten Balcı, "Bütün yavrularımızı, özellikle kardeşleri bir arada tutuyoruz. 4 yavrumuz büyük olduğu için onları ayrı yere koyduk ama onları da oyun saatlerinde buluşturuyoruz. 45 gün önce dişimizin biri doğum yaptı, 3 yavrumuz oldu. Yavrularımızı annesi sütten kestiği için onları alıp biberonla beslemeye başladık." diye konuştu.

Balcı, aslanların bazılarını diğer illerdeki hayvanat bahçelerine göndereceklerini belirtti.

Parkta 2 kaplan, geyik, vervet maymunu, tavus kuşu, tavşan, çöl varanı ve yılanların da olduğunu aktaran Balcı, tüm hayvanların düzenli olarak veteriner kontrolünden geçtiğini vurguladı.

Parkın gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarına gönderiliyor

Balcı, parkın başkentliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, "Gelirimizin bir kısmını da sokak hayvanlarının beslenmesi ile barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz." dedi.

Başkentli çocukların ilgi odağı olan parkta, ziyaretçiler yavru aslanları sevip birlikte fotoğraf çektirebiliyor.

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