Anı'nın Fethi'nin 957'nci Yılı Kutlu Olsun

Anı'nın Fethi'nin 957'nci yıldönümü Ani Örenyeri'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Anı'nın Fethi'nin 957'nci yıldönümü Ani Örenyeri'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün himayelerinde düzenlenen Anı'nın Selçuklu Türkleri tarafından fethedilişinin 957'nci yıldönümü törenleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Dr. Muhammet Arslan tarafından günü anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Halk Ozanı Ilgar Çiftçioğlu tarafından seslendirilen Anı adlı şiir, katılımcılar tarafından büyük beğeniyle dinlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, son günlerde ülkemizde ve Sarıkamış ilçemize bağlı İnkaya Köyü'nde yaşanan sel felaketleri ile orman yangınlarına maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle andığı konuşmasında fetihlerin önemine değindi.

Ağustos ayının kazanılan zaferler açısından tarihimizde önemli bir yerinin olduğunu, Ağustos ayının Türk'ün kahramanlık, yiğitlik ve zafer ayı olduğunu, bu zafer günlerinden birinin de Anı'nın fethedildiği 16 Ağustos 1064 tarihi olduğunu söyleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: " Fetihler vardır bir şehri açar, fetihler vardır bir toprağı vatan yapar ve fetihler vardır gönüllere girer ve o gönüllerde yepyeni ufuklar açar. İşte Ani'nin fethi, sadece Kars'ın fethi değil, açılan yeni ufukla Anadolu'nun fethinin de başlangıcıdır. 16 Ağustos 1064'de Kars'tan doğan güneş, Malazgirt'te devam etmiş, Söğüt'te ışıklanmış ve dünyayı aydınlatmıştır. Sultan Alparslan, tahta geçtiği ilk yıl Ani'yi fethederek büyük bir başarıya imza atmış ve fethedilemez şehir efsanesini yıkmıştır. Bu fetih, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ve İstanbul'un Fethine giden yolda atılan önemli bir adımdır. Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin yaşadığı Ani, 1064 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmadan sonra fethedilerek yine bir Ağustos günü 1071 Malazgirt zaferinden önce Anadolu kapılarının Türklere açılmasına öncülük etmiştir. Ani'nin fethi, hem Türk tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından bir dönüm noktası, bir mihenk taşıdır. " Şeklinde konuştu.

Malazgirt Zaferi Anı'nın Fethini taçlandırmıştır

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ani'nin fethinin, Malazgirt Zaferi'nin elde edilmesin anahtarı olduğunu, ecdadın Anı ile ilk kez Anadolu'ya girdiğini vurgulayarak: " 1071 yılındaki Malazgirt Zaferiyle de burada elde ettiği bu zaferi, bu kazanımı taçlandırmıştır. Anı ve Malazgirt zaferlerinden sonra ecdadımız, Anadolu'nun her yanını fethederek bu güzel ülkeyi bize vatan yapmıştır. Ani'nin Fethine baktığınız zaman Türk ve Dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Anadolu'ya medeniyetin gelmesi, Ani'ye medeniyetin gelmesiyle başlamıştır diyebiliriz. Onun için Ani'nin Fethi hem Anadolu için hem de dünya için çok önemli bir tarihtir. Her zaman ilklerin şehri olan Ani'de; ilk Türk Camisi olan Ebu-l Menhuçehr Camisi, Selçuklu Fetih Kitabesi ve diğer eserler bu şehrin geçmişten günümüze ne kadar değerli kültür varlıkları taşıdığının yalnızca birkaç örneğini teşkil eder. Bu bakımdan Ani, hem tarihi hem de mimari varlıklarıyla bir kültür merkezi olmuştur. Kafkasya'dan Anadolu'ya giriş noktasında, bölgenin en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olan Ani şehri, aynı zamanda İpek Yolu üzerinde kurulmuş stratejik önemi yüksek bir ticaret kentidir.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde Yer Alan En Önemli Kültür Varlığımız

Anı Örenyeri'nin Kars'ın en önemli kültür varlığı olduğunu ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alındığını anımsatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: " Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Ani Örenyeri, hem 5000 yıllık geçmişe sahip olması hem de tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasından dolayı ülkemizin ve dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir. Etrafı yaklaşık 4, 5 kilometrelik surlarla çevrili olan ve kilise, kervansaray, katedral, cami, köprü gibi tarihi eserler ile kültürel bir mozaik olan Ani Arkeolojik alanında kazı çalışmaları devam etmektedir. Büyük titizlikle yürütülen çalışmalarda, vurulan her kazmada yeni bir zenginliğe, yeni bir tarihi esere ulaşıyoruz. Bu vesile ile kazı çalışmalarında görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Ani Antik kenti ile ilgili bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Yerli halk, 1960 yılına kadar kentin hemen yanı başındaki Bostanlar Deresi Vadisi'ndeki mağaralarda yaşamış ve bu tarihten sonra Ani Köyü'nün oluşumuna kadar da Ebu'l Menuçehr Camii kullanılmıştır. "

Anadolu'nun İlk Türk Camisi "Ebu'l Menucehr Camii" Restore Ediliyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Anadolu'nun İlk Türk Camisi unvanına sahip Ebu'l Menucehr Camii, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Serhat Kalkınma ajansımız işbirliğiyle ortak yürütülmekte olan ve büyük ilerleme kat edilen restorasyon çalışmaları neticesinde gelecek nesillere aktarılmış ve bu vesile ile de bu kadim topraklarda, ilk Türk Camisi ihya edilmiş olacaktır. Bizler için zafer ayı olan Ağustos ayında Ani'yi fethederek Anadolu'ya girişimizi sağlayan Sultan Alparslan başta olmak üzere, tüm fetih ve savaşlarda, vatan savunmasında, iç güvenlik operasyonlarında canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Ani Fethi'nin 957'nci yılını kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

Halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Arif Tellioğlu tarafından sunulan aşıklar dinletisinin ardından, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından "Uluslararası Anı Temalı Afiş Sergisi ve " Geleneksel Türk Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı ve sergideki eserler incelendi.

Programa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanın Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Öztürk, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre