Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi bir ilke imza attı
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Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi bir ilke imza attı

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi bir ilke imza attı
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Anadolu Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği" projesinde yer alan ilk üniversite oldu.

Anadolu Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği" projesinde yer alan ilk üniversite oldu. Kamu kurumlarında öğrencilerin staj yapmasına imkan sağlayan projede Anadolu Üniversitesi 7 ayrı birimiyle kapılarını stajyer öğrencilere açtı. Stajyer öğrenci kabul eden birimler ise şunlar oldu: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Birimi, Kariyer Merkezi ve Radyo A.

Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği projesi kapsamında yurdun çeşitli üniversitelerinde okuyan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, Anadolu Üniversitesi'ndeki ilgili bölümlerde kendilerine uygun olan 20 ya da 30 iş günlük 7 staj döneminden birini tercih etti. 7 dönem sürecek olan staj programında öğrenciler 26 Temmuz-6 Eylül tarihleri arasında stajlarını gerçekleştirecekler.

Öğrenciler eşit koşullarda kariyer olanaklarına ulaşabiliyor

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği projesiyle birlikte öğrencilerin eğitim gördükleri bölümün kariyer olanaklarına eşit koşullarda ulaşabildiklerini söyledi. Doç. Dr. Tekeli, Anadolu Üniversitesi'nin Staj Seferbirliği projesinde yer almasına ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı: "Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak bu projenin içinde yer almamızda bizlere Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal öncülük etti. Süreç boyunca da daima aktif olarak desteklerini esirgemedi. Anadolu Üniversitesi'nin zengin staj olanaklarından tüm üniversite öğrencilerinin faydalanması için projede yer alma arzumuzu Rektörümüzün vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne ilettik. Hem kurumumuzu hem de öğrencilerimizi desteklediği için kendisine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. "

Staj Seferbirliği Projesi'nin ilk grubunda yer alan ve Anadolu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Birimi'nde stajını gerçekleştirecek olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Emre Duman, pandemi döneminde köklü bir üniversitede staj deneyimi imkanı kazandığı için mutlu olduğunu belirtti. Trakya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Özge Meşe ise; "Staj Seferbirliği Projesi, mesleki deneyim kazanmamız için Anadolu Üniversitesi'nde staj yapma imkanı sağladı. Donanımlı bir psikolojik danışman adayı olmak istediğim için de stajımı Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde yapmayı tercih ettim. " dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Kariyer Kapısı platformu üzerinden dileyen tüm öğrenciler Staj Seferberliği programına ilişkin bilgi alabilir.

Kaynak: Habermetre

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