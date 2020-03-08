Anadolu'nun köyünden Akkuyu NGS'ye uzanan başarı öyküsü MERSİN (İHA) – Genç nükleer mühendis Özlem Arslan, Çorum'un Çaltıcak köyünden başlayan ve Mersin'de kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'ye uzanan bir başarı öyküsüne imza attı.

MERSİN (İHA) – Genç nükleer mühendis Özlem Arslan, Çorum'un Çaltıcak köyünden başlayan ve Mersin'de kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'ye uzanan bir başarı öyküsüne imza attı. Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinden birincilikle mezun olarak kendi döneminde 'üstün başarı diploması' alan tek öğrenci olmayı başaran Özlem Arslan, Akkuyu Nükleer A.Ş.'de işe alındı. Arslan, Akkuyu NGS'de Radyasyon Güvenliği Biriminde görev yapacak.



Türk genci Özlem Arslan, Rusya'da kadınlara örnek olacak bir başarı elde etti. Türkiye'deki üniversite eğitiminin 3'üncü yılını tamamlamasının ardından Akkuyu Nükleer A.Ş. Eğitim Programına başvurarak sınavlardan başarı ile geçen Arslan, Moskova'daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) Moskova Nükleer Enerji Enstitüsünde 6 yıl eğitim aldı. Şubat 2020'de 54 Türk öğrenciyle birlikte Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin uzman yetiştirme programını başarı ile tamamlayan genç nükleer mühendisi Arslan, bu başarısını birincilik ve 'kırmızı diploma' (üstün başarı diploması) alarak taçlandırdı. Arslan, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın makamında ilk kez görüşerek bizzat kutladığı öğrenci olmayı da başardı.



Sınavlardan başarıyla geçti, Rusya'da eğitim hakkı kazandı



Çorum'a 24 kilometre uzaklıktaki Çaltıcak köyünde doğan 28 yaşındaki Özlem Arslan'ın başarı öyküsü üniversite yıllarında başladı. Teknik liseden 2010 yılında mezun olan Arslan, Ankara Üniversitesi matematik bölümünde 3'üncü sınıfı bitirmesinin ardından 2013'te Akkuyu Nükleer A.Ş. Eğitim Programına başvurdu ve sınavlardan başarı ile geçerek Moskova'daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsünde tam 6 yıl sürecek eğitim hakkını kazandı. Uygulamalı derslerini Novovoronej NGS, Rostov NGS ve Rosatom Devlet Nükleer Enerji Kuruluşunun, Rusya'nın nükleer enerji sektörü işletmelerinin ana onarım kuruluşu olan Atomenergoremont A.Ş. Rosatom'un makine imalat kolu olan Atomenergomash A.Ş. ile Karpov Fizik ve Kimya Bilimsel Araştırma Enstitüsü gibi işletmelerinde yaptı.



Mezuniyet tezini tam puanla geçti



Arslan, 6 yıl süren zorlu eğitimin sonunda mezuniyet araştırma çalışması olan diploma tezini 'Nükleer güç ünitesi demontaj bölgesi minimum doz hesaplanması' konusunda üstün başarı ile savunarak, tez savunmasından en üst olan 5 tam puan ile geçti. Şubat 2020'de, Türk nükleer uzmanlarının üçüncü dönem mezunları kapsamında, 'Nükleer santraller: tasarım, işletme ve mühendislik' bölümünden 'üstün başarı diploması' ile mezun olan Arslan, Atomexpo-2016 7. Uluslararası Forumun organizasyonu ve gerçekleştirilmesindeki profesyonel etkileşimi ve göstermiş olduğu sorumluluğundan dolayı takdire layık görüldü. Arslan, 2017'de Rosatom Devlet Nükleer Enerji Kuruluşunun temel yüksek eğitim kurumları öğrencileri stratejik oturumuna katıldı.



"Bölümümü birinci olarak bitirmek ayrı bir mutluluk"



"Bölümümü birinci olarak bitirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum" diyen Arslan, Rusça ve İngilizce bildiğini söyledi. Özlem Arslan, mezun olduktan sonra yaptığı açıklamada, Rusya'ya gittiğinde hiç Rusça bilmediğini, ilk yıl Rusça öğrendiklerini, teorik Rusça ile ikinci yıl dersleri anlayabildiklerini söyledi. Rusya'da bulunmaktan memnun olduğunu belirten Arslan, "Moskova'da çok farklı kültürel etkinlikler oluyor. Rosatom'un bizim için sağladığı etkinlikler oldu. Farklı organizasyonlara katılma şansı edindik. Birinci sınıfta uranyum tabletlerinin üretildiği fabrikaya gitme, Akkuyu'da inşa edilecek VVER 1200 tipi reaktörü görme şansımız oldu. Akkuyu'nun birinci reaktör gövdesini ve kapağını gördük. Orada metallerin hangi güvenlik önlemleri ile ölçüldüğünü gördük. Bunlar gerçekten içimizi rahatlatan şeyler oldu" dedi.



"Akkuyu NGS'de çalışacağım için mutluyum"



Mezuniyetinin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışacağını dile getiren Arslan, "Diplomanın savunması kolay geçmedi. Bizim üniversiteden ve diğer üniversitelerden 13 öğretim üyesinin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Ancak sonuç olarak beş aldım ve çok mutluyum. Diploma tezim, nükleer santrallerin devre dışı bırakılmasına ilişkin kuramsal bilgi içermektedir. Akkuyu NGS'de çalışacağım için mutluyum. Ülkemizin ilk nükleer güç santrali ile birlikte enerjinin geliştirilmesinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ben de ilk mühendisler arasında yer alacağım. Nükleer enerji konusunda ülkemizde olumsuz düşünceleri yıkmak ve temiz bir enerji üretmek istiyoruz" diye konuştu.



Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Zoteeva ilk defa öğrenci kabul etti



Öte yandan, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, makamında ilk defa bir öğrenci kabul etti ve o da Özlem Arslan oldu. Arslan, Zoteeva'nın kendisi için yaptığı jestten mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa bir öğrenciyi bireysel olarak odasında kutlamış. Bir Türk kız öğrenci olarak okulu birinci bitirdiğim için kendi kutlamak istemiş. O yüzden beni odasında ağırladı" ifadelerini kullandı.



Arslan ile yaptığı baş başa görüşmede Zoteeva, Arslan'a Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü olarak resmi iş teklifini takdim ettikten sonra, "Artık siz de Rosatom'un profesyonel ailesinin bir bireyisiniz. Bizler, şirketimizde istihdam edilecek genç uzmanların yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. MEPhİ'den kırmızı diploma ile mezun olmak iddialı bir zaferin ifadesidir. Sizin çalışmalarınız Türkiye'nin nükleer enerji sektörü temelinin oluşturulmasına bir zemin teşkil edecektir" dedi.



Türkiye'de nükleer santralde görev yapacak nükleer mühendislerin öncülerinden Özlem Arslan, Akkuyu NGS'de Radyasyon Güvenliği Biriminde görev yapacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, 6 kişilik bir ailenin üyesi olan Özlem Arslan'ın Çaltıcak köyünden başlayan başarı öyküsü, diğer başarı öyküleri yazacak olan kadınlara örnek olacak. - MERSİN

Kaynak: İHA