Amerika'daki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhreti yakalayan Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda ailesiyle Amerika'ya yerleşti. Orada tır şoförlüğü yapan Karel, bir süre sonra kendi lojistik şirketini kurdu.

"AMERİKA'DA YAŞAM KORKUNÇ PAHALI"

Amerika'da istediği gibi bir hayat yaşamaya başlayan Karel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ülkedeki fiyatlara isyan etti. Hayat pahalılığından şikayet eden oyuncu, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da Kovid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan Enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi.

"BENİM İÇİN DÖNÜŞ ZOR"

Bu paylaşımından sonra ülkeye döneceği konuşulmaya başlanan Tolga Karel, merak edilen soruya cevap verdi. Instagram hesabından takipçilerinden gelen sorulara cevap veren oyuncu, bir takipçisinin "Plan program az da olsa yaşam sermayesi koymadan veya bir iş bulmadan gelenlerin durumu içler acısı. Geri dönenler oluyor" sözlerine cevapsız kalamadı. Ülkeye geri dönme planının olmadığını söyleyen oyuncu, "Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... Ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor" ifadelerini kullandı.

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