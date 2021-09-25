Amerika'daki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı - Haberler Magazin
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Amerika'daki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllar önce Türkiye'den Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ülkede artan fiyatlara isyan etmişti. Bu çıkışından sonra Türkiye'ye döneceği düşünülmeye başlanan oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak ülkeye dönme gibi bir planının olmadığını söyledi.

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhreti yakalayan Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda ailesiyle Amerika'ya yerleşti. Orada tır şoförlüğü yapan Karel, bir süre sonra kendi lojistik şirketini kurdu.

"AMERİKA'DA YAŞAM KORKUNÇ PAHALI"

Amerika'da istediği gibi bir hayat yaşamaya başlayan Karel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ülkedeki fiyatlara isyan etti. Hayat pahalılığından şikayet eden oyuncu, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da Kovid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan Enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi.

Amerika'da hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

"BENİM İÇİN DÖNÜŞ ZOR"

Bu paylaşımından sonra ülkeye döneceği konuşulmaya başlanan Tolga Karel, merak edilen soruya cevap verdi. Instagram hesabından takipçilerinden gelen sorulara cevap veren oyuncu, bir takipçisinin "Plan program az da olsa yaşam sermayesi koymadan veya bir iş bulmadan gelenlerin durumu içler acısı. Geri dönenler oluyor" sözlerine cevapsız kalamadı. Ülkeye geri dönme planının olmadığını söyleyen oyuncu, "Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... Ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor" ifadelerini kullandı.

Amerika'da hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

Amerika'da hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

Amerika'da hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

Amerika'daki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

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/üzüldüm
/sinirlendim
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Yorumlar (1)
Kaan Korkmaz:Sanki Türkiye çok ucuz gerçi bu şimdi milyonlarca dolarla ülkeye gelir krallar gibi yaşar malum dolar yine aldı başını gidiyor.
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Haber: Amerika'daki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı - Haberler Magazin
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