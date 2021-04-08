Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde uygulanan müzikli terapi ile hastalar moral ve motivasyon depoluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde uygulanan müzikli terapi ile hastalar moral ve motivasyon depoluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında desteklenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki yaklaşık 100 hasta, davul, tef, darbuka çalıp şarkılar söyleyerek hoş vakit geçiriyor, hayata daha sıkı tutunmaları sağlanıyor.

Müzikli terapi sayesinde ulu çınarlara moral veriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren merkez hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, "Buradaki hastaların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Alzaymır hastalığının tam tedavisi mümkün değil. Amacımız bu hastalığın ilerlemesini azaltmak. Etkinlikler içerisinde en önemli unsurlardan biri müzik. Müziği çok iyi kullanmak gerekiyor. Müzik, herkesin bildiği gibi toplum arasında ruhun gıdası olarak nitelendiriliyor. Özellikle bireylerin grup halinde veya bireysel şekilde eşlik edebilecek türden müzikler seçilerek onların terapi olması sağlanıyor. Müzikle hastaların pozitif yönden etkilendiğini gördük. Dolayısıyla hastaların yaşam standartları yükselmiş oluyor. Merkezdeki ulu çınarlar, müzikli etkinliğe katılıp moral buluyor. Burada onların kaliteli zaman geçirmelerine katkıda bulunuluyor" dedi.

"Şarkılara eşlik edip stres atıyoruz"

Alzaymır hastalığı nedeniyle merkezde tedavi gören İbrahim Halil Bazatlı, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu rahatsızlandığını ve 11 gün yoğun bakımda kaldığını ayrıca eşinin de kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Rahatsızlığımın ardından Moral Evi'ne geldim. Burada gerçekten moral buluyorum. Haftada iki gün geliyorum. Merkezde fizik tedavi, beyin jimnastiği, spor, zeka akıl oyunları gibi etkinliklerin yanı sıra müzik enstrümanlarını çalışıyoruz. Şarkılara eşlik edip söylüyoruz. Stres atıp rahatlıyoruz. Müzik dinletisi çok güzel bir duygu ve mutlu oluyoruz. Sıkıntılardan bunalmışız ama müzikle rahatlayıp huzur buluyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor
Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor
Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor
Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:22:01. #1.16#
title