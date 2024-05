Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Müzik kariyerine 2003 yılında düzenlenen ve Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüri üyeliğini yaptığı Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurarak başladı.BAYHAN KİMDİR? Şarkıcı Bayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yarışmanın ardından "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal Edemiyorum" gibi albümler çıkardı. 2012 yılında Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Ayrıca, Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçılarının eserlerini seslendirdi, aralarında Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi şarkıları da bulunuyordu. 2013 yılında sokak müzisyenleriyle ilgili "Benim Yolum" adlı belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" adlı radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal'la" adlı izdivaç programına katıldı, ancak daha sonra programdan ayrıldı.