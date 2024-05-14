Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, 68. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsviçre adına katılan ve birinci olan Nemo Mettler'i giyim kuşamından dolayı sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, " Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış" dedi. Devlet Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna ne dedi, olay ne? İşte tüm ayrıntılar...

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde bu yıl 68. düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması da var.

"BİRİNCİ OLAN ERKEK SANATÇININ..."

Yarışmaya İsviçre adına katılan ve birinci olan Nemo Mettler'i giyim kuşamından dolayı sert bir dille eleştiren Bahçeli, "2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış" ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

"Çevremizde barış ve huzur kuşağının oluşması, uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması dış politikamızın amacıdır. BM her ne kadar dünya barışının güvenliğini sağlamak kurulmuş olsa da zamanla bu tarihi pozisyonundan hızla uzaklaşmıştır. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 80 ülke BM'ye bir tasarı sunmuşlardır. 143 ülkenin kabul 23 ülkenin çekimser ve 9 ülkenin ret oyuyla Filistin tasarını Genel Kurul'da oylanmıştır. Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuştur. Küresel vicdan İsrail saldırılarına bir nevi tepki göstermiştir.

"TERÖRİST İSTİYORSA BOY AYNASINA BAKSIN"

Netanyahu yönetimi terör arıyorsa, terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı mutlaka tercih etmelidir. ABD'nin Filistin üyeliğini bir kez daha veto etmesi muhtemeldir. Uluslararası toplum kalıcı çözüm ve barışı temin etmek için mutlak suretla somut adımlar atmalıdır. Güvenlik Konseyi'nin işleyişinin daha açık olması elzem bir gerçektir.

"VETO SİLAHINA SARILANLAR HESABINI VEREMEYECEK"

BMGK ile ilgili 2 hafta önceki önerilerimizin yanında daimi üye sayısının çoğaltılması akla ilk gelen seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazze'de bebekler katledilirken BMGK'da veto silahına sarılanlar bunun hesabını asla veremeyeceklerdir. Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti örtbas edilemez.

Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin duacısı ve destekçisidir. İsrail ile yapılan 9.5 milyar dolarlık ticaret bir kalemde silinmiştir. Tarihin sesi kulaklarımızda çınlamaktadır. Bu süreçten sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kabine'sinin sonuna kadar yanında olacağımızın herkesin bilmesinde sayısız yarar vardır. Bugün Gazze'de boyun eğersek, Kudüs'te susarsak gelecekte yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi konuşmak demek Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Kalıcı barış için taraflar harekete geçmelidir. Türkiye Yüzyılı hedefleri elbette hepimizin sahip çıkıp çalışacağımız milli vizyondur. Önceki yüzyılı kaybetmiş olsak da yeni yüzyılı Allah'ın izniyle kaybetmeyeceğiz ve geri kalmayacağız.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER

MEB'in yeni maarif modelini samimiyetle destekliyoruz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor. Ümit ederim ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın.

"ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALIDIR"

Türkiye'yi doyuran, çalışkanlık abidesi çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Ekmeğinin peşinde olan çiftçi kardeşlerimizin yüzünün gülmesi hedefimizdir. Onlara ne versek, ne yapsak yetersizdir. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça bundan çiftçilerimiz de kazançlı çıkacaktır. 2024 bütçesinde tarıma verilecek destek yüzde 44 artırılmıştır. Buna rağmen gübre ve mazot desteğinin artırılması dileğimizdir. Tarım sektörü stratejik sektördür. Çiftçilerimizi aracıya, tefeciye, komisyoncuya ezdirmeyeceğiz. Terk edilen köylerin, dökülen göz yaşlarının umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçilerimizin arkasında olacağız.

"KAN İÇEN VAMPİRLER AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR"

Bugünlerde emniyet ve yargı içine yuvalananlar yeniden Türkiye üzerinde hesap yapmakta. Kan içen vampirler akıllarını başına almalı. Kripto çeteler hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmalılar. Hepsini takip ediyoruz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Maşa kullananları takipteyiz. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bunların tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. 9. Yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili düzenlemeden rahatsız olanlar araştırılmalıdır. Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır."