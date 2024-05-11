Eurovision'da İsrail temsilcisi şarkıcı Eden Golan, 100 araçlık polis konvoyuyla arenaya gitti

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail temsilcisi Eden Golan'ın güvenliği endişe yarattı. Kentte yapılan Filistin'e destek gösterileri nedeniyle Golan, yarışma boyunca otelde konaklamak zorunda kaldı. Golan, finalin yapılacağı alana 100'den fazla polis eşliğinde gitti.

20 yaşındaki şarkıcı, İsrail Ulusal Güvenlik Teşkilatı Şin Bet tarafından güvenlik gerekçesiyle yarışma dışındaki zamanlarda otel odasında kalması istendi.

Eden Golan

POLİS KORUMASINDA ARENAYA GİTTİ

İsrail temsilcisi şarkıcı Eden Golan'a, bugün yapılacak final için arenaya giderken 100'den fazla polis eşlik etti. Bir polis helikopteri ise konvoyu havadan takip etti.

MALMÖ'DE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İsrail'in, bu gece düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.

NE OLMUŞTU?

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.