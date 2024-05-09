Ünlü Şarkıcı Kalben Gözaltına Alındıktan Sonra Açıklama Yaptı

(İSTANBUL) - Şarkıcı Kalben, narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kalben, "Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cihangir'deki evine narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen ünlü şarkıcı Kalben, yurt dışına çıkış yasağı konularak bugün serbest bırakılmıştı. Sosyal medya hesabından video yayımlayarak açıklama yapan Kalben, "Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

"BARON CENNETİ ÜLKEDE ŞOV..."

Öte yandan Kalben'e yönelik operasyon ve yayınlanan görüntüler, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada, "Baron olsaydı böyle elli kişi basmazdınız evini, kaçakçı olsaydı özeline kadar göstermezdiniz", "Baron olsaydınız vatandaşlık verirlerdi ama muhalif olduğunuz için sanki Pablo Escobar'ı yakalamışlar gibi tiyatro yapmışlar. Geçmiş olsun Kalben", "Köşe başlarını tutan torbacılara kafa selamıyla geçmek ama baron cenneti ülkede şov yapmak için bir kadın şarkıcının evini seçmek. Uzun zamandır gördüğüm en çirkin, en bel altı habercilik. Geçmiş olsun, sıkma canını" yorumları yapıldı.