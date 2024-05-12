Tayfun Duygulu, Anneler Günü'nde Darülaceze'de kalan annelerle buluştu

Şarkıcı ve söz yazarı Tayfun Duygulu, Anneler Günü'ne özel Darülaceze'de kalan annelerle buluştu.

Ziyaretinde kadınlara çiçek dağıtan Duygulu, mini bir konser de verdi.

"Hadi Yine İyisin", "Seninle Ölürüm", "Deli Kız" eserlerinin de içinde bulunduğu birçok şarkıya imza atan Duygulu, etkinliğin ardından AA muhabirine, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

Duygulu, "Bir yandan dünya zor zamanlar geçiriyor, biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Küçük de olsa bir tebessüm, mutluluk almak dünyanın en keyifli şeylerinden bir tanesi. Zaman içerisinde bu tarz faaliyetlerimiz olmuştu, eşimle beraber tekrar böyle programlarda yer almaya gayret ediyoruz." dedi.

Duygulu, Darülaceze'nin fiziki imkanlarını çok beğendiğini işaret ederek, "Yeşillikler içerisinde huzur verici bir ortam var. Binanın tarihi yapısı ve tasarımıyla içeri girince insan kendini eski bir zaman diliminde hissediyor." ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kurum olarak sıkça sosyal faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tarz programlara böyle özel günlerde ilgi daha çok oluyor. Ülkemizdeki sanatçıları takdir etmek lazım, hiçbir ücret beklemeden buradaki sakinleri mutlu etmek için adeta sanatının zekatını verir gibi burada program yapıyorlar. Biz de onlara elimizden geldiği kadar ortam hazırlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.