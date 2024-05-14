Khontkar sahneyi neden terk etti? Rapçi Khontkar sahneye neden çıkmadı?

Khonktar adlı bir şarkıcı, İstanbul'daki konserinde yere yatıp şarkı söyledi. Bir süre sonra ses kontrolü yapılmadığını gerekçe gösteren şarkıcı, organizasyona tepki göstererek sahneyi terk etti. Peki, Khontkar sahneyi neden terk etti? Rapçi Khontkar sahneye neden çıkmadı?

KHONTKAR SAHNEYİ NEDEN TERK ETTİ?

Rapçi Khontkar, İstanbul'daki bir konseri esnasında sahnede yere yatarak şarkı söylemeye başladı. Sahnedeki hareketi, hayranlarını şaşkına çeviren rapçi bir süre sonra ise yaptığıyla pes dedirtti.

RAPÇİ KHONTKAR SAHNEYE NEDEN ÇIKMADI?

Khonktar, ses kontrol yapılmadığı için organizasyona tepki gösterdi. Elinde mikrofon sahnede dolaşan şarkıcı, "Armut gibi dolaşayım, biraz şuraya gideyim, biraz buraya gideyim. Sonra 'sahneye çıkmadı' demeyin bana. 'Terk ediyor' diyorsunuz diye çıktım." ifadelerini kullanarak konser alanını terk etti.