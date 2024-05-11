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Eurovision'da İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan yuhalandı

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İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde İsrail'i temsilen sahneye çıkan şarkıcı Eden Golan, arenada bulunan seyirciler tarafından yuhalandı. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, katılımı büyük protestolara yol açan İsrailli şarkıcı Eden Golan, sahnede şarkısını söylerken yuhalandı.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yönelik tepkiler sürerken finalde şarkı söyleyen 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan, sahnede bulunan seyircilerin tepkisiyle karşılaştı.

Eurovision'da İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan yuhalandıEden Golan

SAHNEDE ŞARKISINI SÖYLERKEN YUHALANDI

Yarı finaldeki performansı sırasında da tepkiyle karşılaşan şarkıcı, finalde arenadaki seyirci tarafından yuhalanarak protesto edildi. Şarkıcı Golan'ın yuhalandığı anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Eurovision'da İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan yuhalandı

MALMÖ ARENA'YA 100 POLİSLE GİTTİ

Golan, gün içinde de yarışmanın finalinin yapılacağı Malmö Arena'ya 100 araçlık İsveç polisi eşliğinde gitti. Golan'ı taşıyan polis eskortlu konvoy kameraya yansıdı. Bir polis helikopteri ise konvoyu havadan takip etti.

Eurovision'da İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan yuhalandı

YARIŞMANIN YAPILDIĞI KENTTE İSRAİL PROTESTOLARI

İsrail'in, bu gece düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, yarışmanın yapıldığı İsveç'in Malmö kentini karıştırdı. Kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken, İsrail'in yarışmaya katılması da protesto edildi. Kentteki Büyük Meydan'da toplanan yaklaşık 30 bin kişi, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açarak, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.

Eurovision'da İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan yuhalandı

İSRAİL'İN EUROVISION'A KATILMASINA TEPKİLER

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (1)

Frkn B.:

Tebrik ederim mükemmelsiniz.

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