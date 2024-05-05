Bursa Osmangazi İlçe Müftülüğü'nde Şan ve Makam Konseri
Bursa Osmangazi İlçe Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından düzenlenen konser programında Türk Tasavvuf Müziği eserleri seslendirildi.
Bursa Osmangazi İlçe Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından konser programı düzenlendi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Osmangazi Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticilerine Kültür Bakanlığı Sanatçıları eşlik etti.
Şef Tuba Güvem Alagöz, Şan Eğitmeni Özlem Şeker ve Makam Eğitmeni Samiye Berkmen'in yönetiminde düzenlenen konserde Türk Tasavvuf Müziği eserleri seslendirildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Osmangazi Şubesi'nin de desteklediği programda TDV Gönüllüsü gençler tarafından davetliler ikramla karşılanıp, ikramla uğurlandı.