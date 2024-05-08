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Şarkıcı Kalben Sağdıç Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Şarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç'ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. TCK 188'inci maddeden gözaltına alınan Sağdıç'ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde, 2 bin avro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Kalben Gözaltı Hukuk 3.Sayfa Müzik Magazin Güncel Haberler

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