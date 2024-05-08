Şarkıcı Kalben Sağdıç Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Şarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç'ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. TCK 188'inci maddeden gözaltına alınan Sağdıç'ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde, 2 bin avro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi. - İSTANBUL