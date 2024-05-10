Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, Gazze'de ölen profesörün şiirini yorumladı

Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, İsrail'in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit olan Gazze İslam Üniversitesi profesörü, yazar ve şair Refaat Alareer'in ölmeden önce sosyal medya hesabından yayınladığı şiirini yorumladı.

"Sayılardan İbaret Değiliz" projesiyle Gazze'de İsrail'in katlettiği insanların hikayelerini sosyal medyadan aktarmaya çalışan Alareer, vefatından önce "Eğer ölmem gerekirse, bu bir masal olsun" şiirini paylaşmıştı.

Mathlouthi, Coşkun Karademir'in beste ve düzenlemesini yaptığı, Alareer'in "If I Must Die" başlıklı eserini şarkı olarak seslendirdi.

Eser, CK Music Production etiketiyle tüm dijital platformlardan dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran, umudu uçurtma metaforuyla anlatan Alareer'in dizeleri şöyle:

"İlla ölmem gerekiyorsa, sen yaşamalısın…

Hikayemi anlatmak için…

Eşyalarımı satıp bir parça kumaş ile uzun kuyruklu ve beyaz teller satın almak için…

Gazze'de bir yerde bir çocuk, cennetin gözlerinin içine bakarken,

Kendi bedenine bile veda etmeden giden babasını beklerken,

uçurtmayı görür…

Senin yaptığın uçurtmayı,

Ve bir an için bir meleğin ona sevgiyi geri getirmek için orada olduğunu düşünür.

Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin,

Bir masal olsun bu uçurtma…"