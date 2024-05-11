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Shakira'nın vergi davası düşürüldü

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İspanyol savcılar, Kolombiyalı pop yıldızı Shakira'nın vergi dairesini dolandırmak için bir şirketler ağı kullandığını iddia etmişti. Ancak mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle ceza davasının düşürülmesine karar verdi.

İspanyol savcılar, Kolombiyalı pop yıldızı Shakira'nın 2018 yılında vergi dairesini 6,6 milyon Avro (229 milyon TL) dolandırmak için bir şirketler ağı kullandığını iddia ederek geçtiğimiz Temmuz ayında sanatçı hakkında bir dava açmıştı.

Bir ay sonra şarkıcı borcunu kapatmak için 6,6 milyon Avro (229 milyon TL) ödeme yaptı.

Çarşamba günü, savcılar "delil yetersizliği" nedeniyle ceza davasının düşürülmesini istedi ve bir gün sonra mahkeme bunu kabul etti.

'DOLANDIRMA NİYETİ BULUNMUYOR'

Shakira 2018 vergi beyannamesinde usulsüzlük yapmış olsa da, mahkeme bunun 'vergi makamlarına karşı bir suç teşkil etmek için yeterli olmadığını' ve sanatçının davranışında bir dolandırma niyeti bulunmadığını söyledi.

Shakira'nın avukatlarından Pau Molins, kararın Shakira'ya karşı yürütülen karalama kampanyasına son verdiğini belirtti. Mahkemenin, ' Shakira'nın herhangi bir dolandırıcılık suçu işlemediğini kabul etmesinden memnun olduğunu' da sözlerine ekledi.

Ö DAVADAN 6 AY SONRA…

Bu karar, daha önce sanatçı hakkında açılan bir diğer vergi dolandırıcılığı davasından 6 ay sonra geldi.

Shakira'nın 2012-2014 yılları arasında elde ettiği gelirle ilgili olarak açılan davada sanatçı, savcılarla son dakikada uzlaşmaya varmıştı.

Bu davada savcılar, Shakira hakkında sekiz yıldan fazla hapis cezası istemişlerdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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