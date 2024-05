Müslüm Gürses ne zaman öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arabesk müziğinde fırtına gibi esen, her konserinde günler önce biletleri tükenen Türkiye'nin babası Müslüm Gürses'in bugün ölüm yıldönümü. Vefatının ardından şarkılarla anılmaya başlayan Müslüm Gürses'in hayatını anlatan film yapıldı. Peki, Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses hangi tarihte vefat etti? Müslüm Gürses neden öldü?

MÜSLÜM GÜRSES NE ZAMAN ÖLDÜ?

Usta sanatçı Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.

MÜSLÜM GÜRSES EŞİ KİM?

Rahmetli Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı Muhterem Nur.