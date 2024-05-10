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Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü'ne özel konser verecek

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Piyanist Tuluyhan Uğurlu, 12 Mayıs'ta Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Kültür Merkezi'nde Anneler Günü'ne özel bir konser verecek. Konserde İstanbul'un tarih, kültür ve kedileri anlatılacak, Yeşilçam film müzikleri de seslendirilecek.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü'ne özel 12 Mayıs'ta konser verecek.

Uğurlu'nun görsel sunum eşliğinde seslendireceği konseri, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Konserde Anneler Günü için hazırlanan özel bölümün ardından, "Dünya Başkenti İstanbul" isimli eser dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Müzik ve görüntülerle İstanbul'un tarih ve kültürünün anlatıldığı eserde, bu kez İstanbul'un dünyaca ünlü kedilerine de özel bir bölüm ayrıldı.

Sanatçı, "İstanbul'un Bilge Kedileri" isimli çalışmasını görüntüler eşliğinde seslendirecek.

Tuluyhan Uğurlu, Beyoğlu'nun yıllar içinde yaşadığı değişiminin anlatıldığı bölümde Yeşilçam'ın unutulmaz film müziklerini kaval sanatçısı Murat Toraman'la yorumlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

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