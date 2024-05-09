Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben kaç yaşında ve nereli? #127908 Kalben'in şarkıları!

Ünlü müzisyen Kalben neden tutuklandı ve olay nedir merak ediliyor. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben kaç yaşında ve nereli? Kalben'in şarkıları! Detaylar haberimizdedir…

KALBEN NEDEN GÖZLATINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın gerçekleştirdi.

Belirlenen ikamette yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalben'in ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum" dediği öğrenildi.

KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç İncesaraç,17 Ocak 1986 yılında İskenderun'da doğdu. Türk müzisyen, söz yazarı ve oyuncu.

Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı.

2011'de mezun oldu.Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da, özlemle ve nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

Diskografi

Kalben - 2016

Sonsuza Kadar - 2017

Ödülleri ve Adaylıkları

Yıl Ödül Töreni Kategori Sonuç

2016 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist Adaylık

Yılın Şarkısı (Sadece) Adaylık

1.Radyo Aydın Müzik Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı Kazandı

DMC Ödülleri Dijital Satış Ödülü (Kalben) Kazandı

2017 3.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Şarkıcısı Kazandı

1.Müzikonair Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı Kazandı

6.TURKMSIC Ödülleri Yılın En İyi Çıkışı Adaylık

Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı Adaylık

11.GSUEN Ödülleri En İyi Kadın Şarkıcı Adaylık

17.Magazinci.com Ödülleri Yılın En İyi Albümü (Kalben) Kazandı

3.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Kazandı