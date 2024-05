2024 Eurovision yarı finali hakkında merak edilenler açıklandı. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın yarı finali ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bilgiler paylaşıldı. EUROVISION 2024 ne zaman? Eurovision nerede (hangi ülkede) gerçekleşecek?

2024 EUROVISION NE ZAMAN?

Avrupa Yayın Birliği ve Sveriges Television (SVT) birlikte yürüttüğü organizasyonda yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs'ta, finali ise 11 Mayıs 2024 tarihinde Malmö Arena'da gerçekleştirilecek.

EUROVISION HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yarışma canlı olarak Eurovision'un Youtube kanalından aktarılacak.

EUROVISION'A HANGİ ÜLKELER KATILDI?

Avustralya

Electric Fields / One Milkali (One Blood)

Avusturya

Kaleen / We Will Rave

Azerbaycan

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünl? Apar

Belçika

Mustii / Before the Party's Over

Hırvatistan

Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

Kıbrıs

Silia Kapsis / Liar

Çekya

Aiko / Pedestal

Danimarka

SABA / SAND

Estonya

5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandiya

Windows95man / No Rules!

Fransa

Slimane / Mon amour

Gürcistan

Nutsa Buzaladze / Firefighter

Almanya

ISAAK / Always On The Run

Yunanistan

Marina Satti / ZARI

İzlanda

Hera Björk / Scared of Heights

İrlanda

Bambie Thug / Doomsday Blue

İsrail

Eden Golan / Hurricane

İtalya

Angelina Mango / La noia

Letonya

Dons / Hollow

Litvanya

Silvester Belt / Luktelk

Lüksemburg

TALI / Fighter

Malta

Sarah Bonnici / Loop

Moldova

Natalia Barbu / In The Middle

Hollanda

Joost Klein / Europapa

Norveç

Gåte / Ulveham

Polonya

LUNA / The Tower

Portekiz

Iolanda / Grito

San Marino

MEGARA / 11:11

Sırbistan

TEYA DORA / RAMONDA

Slovenya

Raiven / Veronika

İspanya

Nebulossa / ZORRA

İsveç

Marcus & Martinus / Unforgettable

İsviçre

Nemo / The Code

Ukrayna

Alyona Alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Birleşik Krallık

Olly Alexander / Dizzy