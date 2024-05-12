Anneler Günü Konseri Aladağ'da Gerçekleştirildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla konser verildi.

Aladağ Belediyesince Millet Bahçesi Düğün Salonu'nda organize edilen konserde, Grup Adonis sahne aldı.

Katılımcılar, grubun çaldığı şarkılar eşliğinde eğlendi.

Anneler Günü'nün kutlandığı etkinlikte kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Kemal Özdemir, her zaman annelerin ve kadınların yanında olduklarını söyledi.