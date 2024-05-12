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Anneler Günü Konseri Aladağ'da Gerçekleştirildi

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Adana'nın Aladağ ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde Grup Adonis sahne aldı. Katılımcılar şarkılar eşliğinde eğlendi ve kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Kemal Özdemir, annelerin ve kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla konser verildi.

Aladağ Belediyesince Millet Bahçesi Düğün Salonu'nda organize edilen konserde, Grup Adonis sahne aldı.

Katılımcılar, grubun çaldığı şarkılar eşliğinde eğlendi.

Anneler Günü'nün kutlandığı etkinlikte kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Kemal Özdemir, her zaman annelerin ve kadınların yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Özdemir Anneler Günü Aladağ Adana Kültür Müzik Yaşam Güncel Haberler

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