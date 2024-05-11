Erdem Yener'in 'Her Sabah' Şarkısı Yayınlandı

Hem iz bırakan şarkılarla dolu müzik kariyeriyle hem de oyuncu kimliğiyle tanınan Erdem Yener'in 'Dört Duvar' şarkısı müzik listelerindeki yerini korurken şimdi de 'Her Sabah' ile dinleyicisinin karşısında.

Şarkının sözü, müziği Erdem Yener'e; düzenlemesi ise yine kendisine ve Efe Arar'a ait.

'Her Sabah'ı bugüne kadar şarkılarını yayınladığı kendi müzik şirketi Pop Rock Mahsülleri Ofisi'nden çıkaran Erdem Yener şöyle diyor: "Çağımızda iletişimin arttığı yanılgısı birbirimizden ne kadar uzaklaştığımız gerçeğini görmemizi engelliyor.

Bu duruma eleştirel bir yaklaşımla yazdığım 'Her Sabah' üstenci bir dile sahip olsa da üzgün ve kırgın bir özeleştiridir."