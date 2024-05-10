Sertab Erener Eurovision'da sahne aldı
Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı ve 'Everyway That I Can' parçasıyla performans sergiledi.
Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision geçmişinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar konuk olarak yer aldı.
Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" parçasını seslendirdi.
21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!
Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" parçasıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.
EUROVİSİON FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21: 00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21: 00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21: 00'de düzenlenecek.
EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.
EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI
1- Malta Sarah Bonnici - Loop
2- Arnavutluk Besa/Titan
3- Yunanistan Marina Satti/Zari
4- İsviçre Nemo/The Code
5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal
6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave
7- Danimarka Saba/Sand
8- Ermenistan Ladaniva/Jako
9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow
10- San Marino Megara/11: 11
11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter
12- Belçika Mustii/Before the Party's Over
13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
14- İsrail Eden Golan/Hurricane
15- Norveç Gate/Ulveham
16- Hollanda Joost Klein/Europapa