Temizlik işçisinin çöpte bulduğu gitarla çalması kameralara yansıdı

Elazığ'da bir temizlik işçisinin çöpte bulduğu gitarı, çöp arabasının arkasında 'Rock yıldızı' edasıyla çalması kameralara yansıdı. O anlar, görüntüleri izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Elazığ'da Cumhuriyet Mahalle'sinde bir temizlik işçisi, çöpe atılmış bir gitar buldu. Gitarı alan personel, çöp arabasının arkasına geçerek gitarla ritim tutmaya başladı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde temizlik çalışanının heyecanla gitar çalması yüzlerde tebessüm oluşturdu. Bir süre çöp kamyonunun arkasında ritim tutan temizlik işçisi kamyonun hareket etmesiyle gözden kayboldu. - ELAZIĞ