İsrail'in Eurovision'a katılımı protesto edildi

İsrail'in finali 11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan protestocular, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı.

" Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü.

Eylemciler, 11 Mayıs'ta da büyük bir gösteri daha yapılacağını duyurdu.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı bildirilmişti.