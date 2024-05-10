Sertab Erener Eurovision'a neden gitti? Sertab Erener Eurovision'da ne söyledi?
Ünlü sanatçı Sertab Erener'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının nedenleri ve yarışmada seslendirdiği şarkılar merak ediliyor. Erener, 2003 yılında Türkiye'yi temsil etmiş ve 'Everyway That I Can' adlı şarkısıyla birinci olmuştur. Bu başarısıyla Türkiye'ye ilk Eurovision zaferini getiren sanatçı olmuştur.
Şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesi yeniden seslendirdi. Peki, Sertap Erener Eurovision'a neden gitti? Sertap Erener Eurovision'da ne söyledi?
SERTAB ERENER HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?
Şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesi yeniden seslendirdi.
SERTAB ERENER EUROVISION'A NEDEN KATILDI?
İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali düzenlendi. 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision 2024'te sahne aldı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsveç'in Malmö kentinde yarı finali yapıldı.