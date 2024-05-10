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İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner! FULL DİNLE

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İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri! Popüler dizi İnci Taneleri'nde çalan şarkı izleyicilerin dikkatini çekti. Şarkının adı 'Dağlara mı Yazdın, Sulara mı Yazdın' olarak belirlendi. Şarkının sözleri, izleyicilerin merak konusu oldu ve internette sıkça araştırıldı.

Songül Güner'in seslendirdiği 'Dağlara mı yazdın?' türküsü, İnci Taneleri dizisinde Azem ve Cihan'ın yüzleşmesi sırasında çalmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Türkü, izleyiciler tarafından sıkça paylaşılıyor ve beğeniliyor. İşte 'Dağlara mı yazdın?' türküsünün sözleri: İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri!

İNCİ TANELERİ DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE?

İnci Taneleri dizisi sahnesinde çalan ve geniş bir kitlenin ilgisini çeken şarkının ismi araştırılıyor. Songül Güner - Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri! İşte araştırmalara konu olan şarkının sözleri;

Aranje/Düzenleme: Rıdvan NAR ve Ömer OK tarafından yapıldı. Klip yönetmenliğini Mehmet KIZIL üstlendi. Dijital dağıtım ve yayınlama Metin Uslu tarafından gerçekleştirildi. Söz ve müzik Melinay MELAHAT'a ait. Kayıt Studio Pera'da yapıldı.

İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner!

Hayli zaman oldu ne aradın sordun

Hayli vakit doldu gelmedin durdun

Hasreti hançeri sineme vurdun

Demem o ki salım sen beni yordun

Dağlara mı yazdın

Sulara mı yazdın

Rüzgara mı yazdın

Tez unuttun beni

DAĞLARA MI YAZDIN SULARA MI YAZDIN DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hayli yıllar oldu bekledim durdum

Hayli mevsim doldu gelmedin soldum

Yarim vicdanına kara sumu doldu

Duy sesimi salım hayat senle durdu

Dağlaramı yazdın

Sularamı yazdın

Rüzgara mı yazdın

Tez unuttun beni

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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