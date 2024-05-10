İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner! FULL DİNLE
İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri! Popüler dizi İnci Taneleri'nde çalan şarkı izleyicilerin dikkatini çekti. Şarkının adı 'Dağlara mı Yazdın, Sulara mı Yazdın' olarak belirlendi. Şarkının sözleri, izleyicilerin merak konusu oldu ve internette sıkça araştırıldı.
Songül Güner'in seslendirdiği 'Dağlara mı yazdın?' türküsü, İnci Taneleri dizisinde Azem ve Cihan'ın yüzleşmesi sırasında çalmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Türkü, izleyiciler tarafından sıkça paylaşılıyor ve beğeniliyor. İşte 'Dağlara mı yazdın?' türküsünün sözleri: İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri!
İNCİ TANELERİ DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE?
İnci Taneleri dizisi sahnesinde çalan ve geniş bir kitlenin ilgisini çeken şarkının ismi araştırılıyor. Songül Güner - Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri! İşte araştırmalara konu olan şarkının sözleri;
Aranje/Düzenleme: Rıdvan NAR ve Ömer OK tarafından yapıldı. Klip yönetmenliğini Mehmet KIZIL üstlendi. Dijital dağıtım ve yayınlama Metin Uslu tarafından gerçekleştirildi. Söz ve müzik Melinay MELAHAT'a ait. Kayıt Studio Pera'da yapıldı.
Hayli zaman oldu ne aradın sordun
Hayli vakit doldu gelmedin durdun
Hasreti hançeri sineme vurdun
Demem o ki salım sen beni yordun
Dağlara mı yazdın
Sulara mı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni
DAĞLARA MI YAZDIN SULARA MI YAZDIN DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayli yıllar oldu bekledim durdum
Hayli mevsim doldu gelmedin soldum
Yarim vicdanına kara sumu doldu
Duy sesimi salım hayat senle durdu
Dağlaramı yazdın
Sularamı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni