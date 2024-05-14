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Şarkıcı Buray Adıyaman'da depremzedelere moral konseri verdi

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Altınşehir Mahallesi'ndeki K-20 konteyner kentte düzenlenen etkinlikte sahne alan Buray, depremzedelere moral için şarkılarını seslendirdi. Konser, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Şarkıcı Buray Adıyaman'da depremzedelere moral için konser düzenledi.

Altınşehir Mahallesi'ndeki K-20 konteyner kentte düzenlenen etkinlikte sahne alan Buray, burada sevenleriyle buluştu.

Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

Konsere, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdurrahman Tutdere Buray Müzik Güncel Haberler

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