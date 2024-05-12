Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsilen katılan Nemo, "The Code" şarkısıyla birinci olurken kıyafeti ve şarkısının sözleriyle LGBT+'yı tekrar gündeme taşıdı. Eşcinsel kimliğini, kıyafeti ve şarkısında yansıtan Nemo'nun sahnede sergilediği performansla elde ettiği sonuç "LGBT propagandası" olarak yorumlandı.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "The Code" adlı şarkıyla yarışan İsviçreli şarkıcı Nemo birinci oldu. Eşcinsel olan şarkıcının giyimi ve şarkısının sözleri Eurovision'a damga vururken kazandığı birincilik de LGBT+'nın tekrar gündem olmasına neden oldu.
SAHNEYE TÜYLÜ CEKET VE SATEN ETEKLE ÇIKTI
Tüylü bir ceket ve pembe saten etekle sahneye çıkan İsviçreli Nemo, 591 puan toplayarak Eurovision'da birinciliği kazandı. Eşcinsel olan Nemo, yarışmada birincilik getiren The Code şarkısında da LGBT kimliğini öne çıkardı.
THE CODE ŞARKISI
Nemo'nun The Code şarkısının Türkçe çevirisi şu şekilde:
"Sunuma hoş geldiniz, herkese bildiriniz
Oyun oynamıyorum, zincirlerden kurtuluyorum
En iyisi kemerlerinizi takınız, başka bir fincan doldurayım
Bu benim bohemyam, haydi iç artık, dostum
Uhhh
Uhhh
Bu hikâye benim hakikatimdir
Ben, ben cehenneme gittim geldim
Kendimi doğru yolda bulabilmek için
Kodu kırdım, vaay
Ammonitler gibi
Ona biraz zaman tanıdım
Şimdi ise cenneti hissediyorum
Kodu kırdım, vaay
Ayrıca
Size hayatla ilgili bir masal anlatayım
iyiyi ve kötüyle alakalı, sıkı tutunun
Doğru nedir, yanlış nedir, doğru nedir
Her şey dengeli, her şey hafif
Beynim vızır vızır dönüyor
Ve tüm gece uyanık olacağım
Çok coşkuluyum, çok heyecanlıyım
İçim içime sığmıyor, harbiden heyecanlıyım
Uhhhh
Alçaklıkları ve yükseklikleri tatmalıyım
Uhhhh
Yanan korkuyu hissetmeliyim
Uhhhhhhhh
Bu hikâye benim gerçeğimdir
Ben, ben cehenneme gittim geldim
Kendimi doğru yolda bulabilmek için
Kodu kırdım, vaay
Ammonitler gibi
Ona biraz zaman tanıdım
Şimdi ise cenneti hissediyorum
Kodu kırdım, vaay
Sıfırlar ve birler arasında bir yerde
Yemin ederim ki krallığımı buldum
Kalp atışlarım sanki — gibi
Sıfırlar ve birler arasında bir yerde
Yemin ederim ki krallığımı buldum
Kalp atışlarım sanki davul gibi
Uhhhhh...
Ben, ben cehenneme gittim geldim
Kendimi doğru yolda bulabilmek için
Kodu kırdım, vaay
Ammonitler gibi
Ona biraz zaman tanıdım
Şimdi ise cenneti hissediyorum
Kodu kırdım, vaay, vaay"
NEMO KİMDİR?
Kısa adıyla Nemo olarak bilinen Nemo Mettler, 3 Ağustos 1999'da dünyaya geldi. Berlin'de yaşayan şarkıcı rap müzikle de ilgilenirken ilk uzun çaları 2015 yılında Clownfish ismiyle çıktı.
3 uzun çaları bulunan Nemo farklı müzik yarışmalarında 2017 ve 2018 yıllarında da pek çok ödül kazandı. Nemo ayrıca 2022 yılında The Masked Singer İsviçre'nin ikinci sezonuna katılarak beşinci olmayı başardı.