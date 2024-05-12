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Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

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Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsilen katılan Nemo, "The Code" şarkısıyla birinci olurken kıyafeti ve şarkısının sözleriyle LGBT+'yı tekrar gündeme taşıdı. Eşcinsel kimliğini, kıyafeti ve şarkısında yansıtan Nemo'nun sahnede sergilediği performansla elde ettiği sonuç "LGBT propagandası" olarak yorumlandı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "The Code" adlı şarkıyla yarışan İsviçreli şarkıcı Nemo birinci oldu. Eşcinsel olan şarkıcının giyimi ve şarkısının sözleri Eurovision'a damga vururken kazandığı birincilik de LGBT+'nın tekrar gündem olmasına neden oldu.

SAHNEYE TÜYLÜ CEKET VE SATEN ETEKLE ÇIKTI

Tüylü bir ceket ve pembe saten etekle sahneye çıkan İsviçreli Nemo, 591 puan toplayarak Eurovision'da birinciliği kazandı. Eşcinsel olan Nemo, yarışmada birincilik getiren The Code şarkısında da LGBT kimliğini öne çıkardı.

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

THE CODE ŞARKISI

Nemo'nun The Code şarkısının Türkçe çevirisi şu şekilde:

"Sunuma hoş geldiniz, herkese bildiriniz

Oyun oynamıyorum, zincirlerden kurtuluyorum

En iyisi kemerlerinizi takınız, başka bir fincan doldurayım

Bu benim bohemyam, haydi iç artık, dostum

Uhhh

Uhhh

Bu hikâye benim hakikatimdir

Ben, ben cehenneme gittim geldim

Kendimi doğru yolda bulabilmek için

Kodu kırdım, vaay

Ammonitler gibi

Ona biraz zaman tanıdım

Şimdi ise cenneti hissediyorum

Kodu kırdım, vaay

Ayrıca

Size hayatla ilgili bir masal anlatayım

iyiyi ve kötüyle alakalı, sıkı tutunun

Doğru nedir, yanlış nedir, doğru nedir

Her şey dengeli, her şey hafif

Beynim vızır vızır dönüyor

Ve tüm gece uyanık olacağım

Çok coşkuluyum, çok heyecanlıyım

İçim içime sığmıyor, harbiden heyecanlıyım

Uhhhh

Alçaklıkları ve yükseklikleri tatmalıyım

Uhhhh

Yanan korkuyu hissetmeliyim

Uhhhhhhhh

Bu hikâye benim gerçeğimdir

Ben, ben cehenneme gittim geldim

Kendimi doğru yolda bulabilmek için

Kodu kırdım, vaay

Ammonitler gibi

Ona biraz zaman tanıdım

Şimdi ise cenneti hissediyorum

Kodu kırdım, vaay

Sıfırlar ve birler arasında bir yerde

Yemin ederim ki krallığımı buldum

Kalp atışlarım sanki — gibi

Sıfırlar ve birler arasında bir yerde

Yemin ederim ki krallığımı buldum

Kalp atışlarım sanki davul gibi

Uhhhhh...

Ben, ben cehenneme gittim geldim

Kendimi doğru yolda bulabilmek için

Kodu kırdım, vaay

Ammonitler gibi

Ona biraz zaman tanıdım

Şimdi ise cenneti hissediyorum

Kodu kırdım, vaay, vaay"

Eurovision'da LGBT propagandası! Birinci olan Nemo kıyafeti ve şarkısıyla mesaj verdi

NEMO KİMDİR?

Kısa adıyla Nemo olarak bilinen Nemo Mettler, 3 Ağustos 1999'da dünyaya geldi. Berlin'de yaşayan şarkıcı rap müzikle de ilgilenirken ilk uzun çaları 2015 yılında Clownfish ismiyle çıktı.

3 uzun çaları bulunan Nemo farklı müzik yarışmalarında 2017 ve 2018 yıllarında da pek çok ödül kazandı. Nemo ayrıca 2022 yılında The Masked Singer İsviçre'nin ikinci sezonuna katılarak beşinci olmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İsviçre LGBT Müzik Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (9)

Abdullah KARAMAN:

Bizim Avrupa Birliği dahil tüm Avrupa değerlerinden vazgeçip, yüz yıl önce bize zorla getirilen kanunlarını iade edelim. Kendi değerlerimize dönelim.

81
17
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

türkün 4 tane karısı oluncamı milli oluyor?

yanıt7
yanıt29
Safe Safer:

Her şeye Kadir olan Rabbim Cehennemi cenneti bile bile yaratmışsın Subhan Allah.

59
3
yanıtYanıtla
Seko Seko:

Türkiye eurovisiondan neden çekildi haksız oy dagıtımı oldugu için ermenistan , yunanistana oy verdi , yunanistan rumlara, isviçre ermenistana sırplar,rusyaya böyle saçma oylamalarda olmak istemedi en son manga kesin kazanmalıydı ama adamlar siyasete ırka ve dine göre oy dagıttılar.hakkımız yendi

yanıt4
yanıt1
İlhan Fırat:

Kıyamet yakındır. Kadınlar erkek , erkekler kadın gibi olacaklar.

44
1
yanıtYanıtla
Murat Kara:

bizim ülkemizde olmasında nerde okursa olsun

24
5
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Sokak Komandosu:

Ah uh deme lan adam gibi otur

21
2
yanıtYanıtla
DEVLET BAŞA:

mesele ağaç değil siz hala anlamadınızmı

13
0
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Onur null:

bu nasıl şarkı lâ cezanın şarkıları bile daha az

4
0
yanıtYanıtla
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