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Şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalben, emniyetteki ifadesinde "İçiciyim ben, satmıyorum" dedi.

Beyoğlu'ndaki evinde gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde ayrıca 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"UYUŞTURUCU SATMIYORUM"

Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Beyoğlu Kalben Hukuk 3.Sayfa Müzik Yaşam Haberler

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Yorumlar (10)

Dfdff Dfdfdg:

şaşırdık mı hayır e içiçiye bi ceza yoksa içiciler neden bıraksın uyuşturucuyu??

78
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Yusuf ODEMIS:

Bırakmıyorlar zaten. Adam içeceği şeyi başkasına mı soracak? Ülkeye sokana, satana bişey yapmadıktan sonra içene hiç bir şey yapamazsın

yanıt18
yanıt6
Anil Ulker:

Tüm dünya içiyor ilaç firmaları yasaklatti keneviri icicilige ceza verildiği gün hükümet devrilir

yanıt2
yanıt0
burak:

NASIL İŞ ARKADAŞ BEN ANLAMIYORUM YEMİN EDERİM KAFAYI YİYECEM MAHKEMELERİ KALDIRIN OZAMAN BU NASIL İŞTİR ANLAYAN BİRİ VARSA BANA ANLATSIN NOLUR

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yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Kenevir içmenin cezası yok. Satana ceza var.

yanıt9
yanıt0
Murat:

Buda ne ki dünyanın bir çok ülkesine legal olan bir şey yüzünden ceza mı alacak, adam yaralayıp, öldürüp ceza almayan yada alması gereken cezayı almayan bir sürü haber gördük burada hepimiz.

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Barış O. B.:

o zaman artık içicilerin polisten kaçmasına gerek yok? satıcılar düşünsün. böyle bir adalet olabilir mi ya

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5
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Anil Ulker:

Keneviri herkes içiyor dünyada icicilige ceza verilemez.

yanıt1
yanıt1
Emre Kaya:

Keş bir camiaya hayranız

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ismail bey :

Bir ara sanat camiasının yarısını aldılar içeri.. Yılmaz erdoğanın çgh grubu alındı da ne oldu ? Hepsi çıktı.. Ancak ünsüz bir sanık iseniz en az 6 ay yatarsınız...

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